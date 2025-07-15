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Міноборони: півтори тисячі військових в застосунку Армія+ курс про наземні роботизовані комплекси

Лише 36% військових проходять курс успішно.

Міноборони: півтори тисячі військових в застосунку Армія+ курс про наземні роботизовані комплекси
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

З травня, коли у застосунку Армія+ запустили курс про наземні роботизовані комплекси, розпочали навчання 4 тис. військових.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони

Також за цей час 1 500 військових завершили курс повністю та отримали сертифікат. 

“Лише 36% проходять курс успішно, що робить його одним з найскладніших для більшості користувачів. У середньому в Армія+ за рештою курсів цей показник вище і складає 44%. Військові, які пройшли навчання, зазначають, що попри те, що тема нова і потребує часу для вивчення, курс вийшов цікавим, інформативним і підійде, щоб отримати базові знання”, - йдеться у повідомленні.

Міноборони нагадує, що у курсі розкрито види наземних комплексів, як їх інтегрувати в роботу підрозділу, як обслуговувати технічно і що треба знати, щоб стати оператором НРК.

Це вже другий курс на технічну військову тематику. Першим був про БпЛА, який зараз є першим за популярністю – вже понад 30 тис. військових розпочали навчання. 

Загалом в Армія+ 12 освітніх курсів. 100 тис. військових вже проходять курси, а 45 000тис. з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші з моменту запуску сервісу – “Безпілотні системи. Основи БпЛА” (розпочали 34 тис. користувачів), “Інформаційна стійкість: кібербезпека”(26,5 тис.) та “Основи зв’язку на полі бою” (16,3 тис.).
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