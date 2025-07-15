Генштаб ЗСУ: на Новопавлівському напрямку окупанти спробували прорвати оборону біля 8 населених пунктів

Станом на 16.00 15 липня на фронті відбулися 110 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема, Шостка, Чернацьке, Нова Гута, Покровка, Червоний Пахар, Уланове, Михайлівка, Проходи, Біла Береза, Попівка, Тур'я, Новодмитрівка, Сидорівка, Грабовське, Мар'їнка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 127 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Строївка. Одне бойове зіткнення продовжується.

На Куп'янському російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районі населених пунктів Степова Новоселівка та Піщане. Загалом з початку доби на даному напрямку відбулися три бойові зіткнення.

На Лиманському загарбницька армія здійснила 18 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки. Чотири зіткнення тривають.

На Сіверському Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському українські захисники зупинили п'ять атак противника в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок, ще одне бойове зіткнення триває.

На Торецькому ворог здійснив сім штурмових дій поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

На Покровському російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника, один бій триває.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка та у бік населеного пункту Новохатське. Сили оборони успішно відбили 14 ворожих штурмів, ще дві атаки тривають дотепер.

На Гуляйпільському сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На Оріхівському окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Новоандріївка.

На Придніпровському українські воїни відбили шість атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич.