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Нацполіція ліквідувала масштабну схему фальсифікації пестицидів і вилучила фальсифікату на 100 млн грн

Правоохоронці провели 89 обшуків на території 12 областей. 

Нацполіція ліквідувала масштабну схему фальсифікації пестицидів і вилучила фальсифікату на 100 млн грн
Фото: Нацполіція

Національна поліція ліквідувала масштабну схему фальсифікації сільськогосподарської продукції провідних світових агроконцернів. До складу злочинної групи входило вісім угруповань, учасниками яких було понад 20 громадян України.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Зловмисники організували вісім підпільних цехів, де в промислових масштабах виготовляли пестициди. Сировину для їх виробництва, яка містила сильнодіючі та отруйні речовини, фігуранти замовляли та отримували з Китаю", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, надалі члени угруповання маркували продукцію товарними знаками провідних агрохімічних компаній Європи та США. Для цього на території Київської та Одеської областей створили два цехи з виробництва відповідної поліграфічної продукції (захисних голограм, етикеток, упаковок, інструкцій тощо. 

Збут фальсифікованої продукції під виглядом оригінальних товарів здійснювався на території України та країн Європейського Союзу через онлайн-магазини та логістичні компанії.

Загалом правоохоронці провели 89 обшуків на території 12 областей та вилучили фальсифікату на 100 млн грн.
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