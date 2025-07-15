Національна поліція ліквідувала масштабну схему фальсифікації сільськогосподарської продукції провідних світових агроконцернів. До складу злочинної групи входило вісім угруповань, учасниками яких було понад 20 громадян України.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Зловмисники організували вісім підпільних цехів, де в промислових масштабах виготовляли пестициди. Сировину для їх виробництва, яка містила сильнодіючі та отруйні речовини, фігуранти замовляли та отримували з Китаю", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, надалі члени угруповання маркували продукцію товарними знаками провідних агрохімічних компаній Європи та США. Для цього на території Київської та Одеської областей створили два цехи з виробництва відповідної поліграфічної продукції (захисних голограм, етикеток, упаковок, інструкцій тощо.

Збут фальсифікованої продукції під виглядом оригінальних товарів здійснювався на території України та країн Європейського Союзу через онлайн-магазини та логістичні компанії.

Загалом правоохоронці провели 89 обшуків на території 12 областей та вилучили фальсифікату на 100 млн грн.