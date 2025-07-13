Reuters: в Іспанії спалахнули сутички між ультраправими угрупованнями та мігрантами

На південному сході Іспанії виникли сутички між ультраправими групами, місцевими жителями та мігрантами із Північної Африки після нападу невідомих на літнього чоловіка, пише Reuters.

Під час заворушень у Торре-Печеко п’ятеро людей зазнали поранень, а одну особу затримали, поінформували місцеві чиновники.

П'ятеро людей унаслідок сутичок отримали поранення, а один учасник заарештований під час заворушень у Торре-Пачеко. У неділю в місті було тихіше, але урядові джерела повідомили, що очікуються нові затримання.

На поширених у соцмережах відео видно, як чоловіки, одягнені в одяг із ультраправою символікою, та мігранти із марокканськими прапорами жбурляють один в одного предмети під час сутички у суботу, яка сталася після кількох днів менш інтенсивних заворушень.

Напруженість між місцевими жителями і мігрантами зросла після того, як у середу на літнього чоловіка напали на вулиці, завдавши йому тілесних ушкоджень, від яких він відновлюється вдома. Причини нападу незрозумілі.