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Reuters: в Іспанії спалахнули сутички між ультраправими угрупованнями та мігрантами

Кількох людей затримала поліція, очікуються нові випадки арештів.

Reuters: в Іспанії спалахнули сутички між ультраправими угрупованнями та мігрантами
Фото: Інтерпол

На південному сході Іспанії виникли сутички між ультраправими групами, місцевими жителями та мігрантами із Північної Африки після нападу невідомих на літнього чоловіка, пише Reuters.

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Під час заворушень у Торре-Печеко п’ятеро людей зазнали поранень, а одну особу затримали, поінформували місцеві чиновники.

П'ятеро людей унаслідок сутичок отримали поранення, а один учасник заарештований під час заворушень у Торре-Пачеко. У неділю в місті було тихіше, але урядові джерела повідомили, що очікуються нові затримання.

На поширених у соцмережах відео видно, як чоловіки, одягнені в одяг із ультраправою символікою, та мігранти із марокканськими прапорами жбурляють один в одного предмети під час сутички у суботу, яка сталася після кількох днів менш інтенсивних заворушень.

Напруженість між місцевими жителями і мігрантами зросла після того, як у середу на літнього чоловіка напали на вулиці, завдавши йому тілесних ушкоджень, від яких він відновлюється вдома. Причини нападу незрозумілі.
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