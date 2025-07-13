ГУР: Росія масштабує пропагандистську мережу в Африці

Свої мережі в Африці також активно розбудовує ТАСС і RT.

Росія масштабує інформаційну присутність в державах Африки, розбудовуючи мережі пропагандистського ресурсу ТАСС та телеканалу RT.

Про це розповідає представник ГУР МО України Андрій Юсов.

РФ активно нарощує вплив на інформаційний простір Африканського континенту. Для просування кремлівських наративів активно використовуються ресурси державних ЗМІ — зокрема, агентства ТАСС і телеканалу RT.

На сьогодні мовлення російських пропагандистських медіа ведеться більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами. Із червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською для ринків Мозамбіку та Анголи. До кінця року планується запуск мовлення амхарською для аудиторії в Ефіопії.

“Російська пропаганда — це загроза глобального рівня, котра працює для однієї мети — територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора”, — зазначає Юсов.

У розвідці додали, що присутність RT на континенті зростає. Лише за два роки кількість африканських телеканалів-партнерів збільшилася з 30 до 60. Паралельно російський пропагандистський ресурс впроваджує освітні програми для місцевих журналістів: у 2024 році підготовку за російськими стандартами пройшли понад 1000 медійників. З червня 2025 року розпочато й очне навчання в Аддис-Абебі.

Аналогічні програми планують масштабувати й на інші країни. Для цього в Росії вже розпочали підбір кадрів, які очолюватимуть "кореспондентські пункти" та водночас координуватимуть освітні центри.

Свої мережі в Африці також активно розбудовує ТАСС. У планах – відкриття кореспондентських бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, ДР Конго та інших африканських країнах. Підбір персоналу для цих структур відбувається під контролем Федеральної служби безпеки Росії.