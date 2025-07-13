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ГУР: Росія масштабує пропагандистську мережу в Африці

Свої мережі в Африці також активно розбудовує ТАСС і RT.

ГУР: Росія масштабує пропагандистську мережу в Африці

Росія масштабує інформаційну присутність в державах Африки, розбудовуючи мережі пропагандистського ресурсу ТАСС та телеканалу RT. 

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Про це розповідає представник ГУР МО України Андрій Юсов.

РФ активно нарощує вплив на інформаційний простір Африканського континенту. Для просування кремлівських наративів активно використовуються ресурси державних ЗМІ — зокрема, агентства ТАСС і телеканалу RT.

На сьогодні мовлення російських пропагандистських медіа ведеться більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами. Із червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською для ринків Мозамбіку та Анголи. До кінця року планується запуск мовлення амхарською для аудиторії в Ефіопії.

“Російська пропаганда — це загроза глобального рівня, котра працює для однієї мети — територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора”, — зазначає Юсов.

У розвідці додали, що присутність RT на континенті зростає. Лише за два роки кількість африканських телеканалів-партнерів збільшилася з 30 до 60. Паралельно російський пропагандистський ресурс впроваджує освітні програми для місцевих журналістів: у 2024 році підготовку за російськими стандартами пройшли понад 1000 медійників. З червня 2025 року розпочато й очне навчання в Аддис-Абебі.

Аналогічні програми планують масштабувати й на інші країни. Для цього в Росії вже розпочали підбір кадрів, які очолюватимуть "кореспондентські пункти" та водночас координуватимуть освітні центри.

Свої мережі в Африці також активно розбудовує ТАСС. У планах – відкриття кореспондентських бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, ДР Конго та інших африканських країнах. Підбір персоналу для цих структур відбувається під контролем Федеральної служби безпеки Росії.
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