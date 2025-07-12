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Трамп оголосив свої нові тарифні ультиматуми для Мексики та Євросоюзу

30% тарифи набудуть чинності 1 серпня, якщо сторони не зможуть домовитися про кращі умови.

Трамп оголосив свої нові тарифні ультиматуми для Мексики та Євросоюзу
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп оголосив свої нові тарифні ультиматуми: 30% ‒ для Мексики та Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg.

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Трамп зробив цю заяву у двох листах, повідомивши ключових торговельних партнерів про нові ставки. Тарифи набудуть чинності 1 серпня, якщо сторони не зможуть домовитися про кращі умови.

Раніше ЄС сподівався укласти попередню угоду зі США, щоб запобігти запровадженню тарифів.

“Якщо ви бажаєте відкрити свій досі закритий торговельний ринок для Сполучених Штатів та скасувати свої тарифні, нетарифні, політичні та торговельні бар'єри, ми, можливо, розглянемо можливість коригування цього листа”, – написав Трамп.

Щодо ЄС, Трамп спочатку оголосив про 20% тариф, перш ніж знизити його до 10% у рамках 90-денної переговорної паузи. Але потім він пригрозив 50% ставкою, що спонукало до подальших переговорів.

Раніше цього тижня ЄС заявив, що після розмови президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з Трампом блок наближається до рамкової угоди зі США.

Тарифні ставки застосовуватимуться широко, хоча й окремо від секторальних тарифів президента на такі товари, як автомобілі та сталь. Якщо їх запровадити, це може поставити ЄС у конкурентно невигідне становище щодо американського експорту до сусідньої Великої Британії, яка вийшла з блоку у 2020 році та була першою країною, яка уклала важливу торговельну угоду з Трампом.

У своєму листі до президента Мексики Клаудії Шейнбаум Трамп сказав, що країна “допомагає йому забезпечити безпеку кордону”, але додав, що цього недостатньо. Трамп додав, що США розглянуть можливість коригування мит якщо Мексика зупинить потік фентанілу, “кинувши виклик наркокартелям”.

У листі нічого не сказано про те, чи збережуть США виняток для товарів, якими торгують у рамках торговельної угоди USMCA (Угода між США, Мексикою та Канадою), що були звільнені від поточної 25% ставки. Адміністрація раніше заявляла, що збереже виняток для Канади.

Серед інших країн, яким Трамп може підвищити тарифи є Японія, Південна Корея, Південна Африка, Індонезія, Таїланд і Камбоджа, а також Алжир, Лівія, Ірак і Шрі-Ланка.
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