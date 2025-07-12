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BBC: двоє палестинців загинули унаслідок нападу на поселенців на Західному березі

Ізраїльські військові заявили, що конфлікт почався поблизу міста Сінджіль після того, як палестинці почали кидати каміння в ізраїльтян.

BBC: двоє палестинців загинули унаслідок нападу на поселенців на Західному березі
Сінджіль, Західний Берег
Фото: palestineremembered.com

Двоє палестинців, один з яких має подвійне громадянство США, загинули внаслідок нападу ізраїльських поселенців у місті на півночі окупованого Західного берега річки Йордан.

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Про це повідомляє BBC з посиланням на палестинське міністерство охорони здоров'я.

Ізраїльські військові заявили, що конфлікт почався поблизу міста Сінджіль після того, як палестинці почали кидати каміння в ізраїльтян.

Сейфолла Мусаллет, 23-річний громадянин США з Флориди, який має американське громадянство, побили до смерті. А 23-річний Мохаммед аль-Шалабі помер після поранення в груди.

Державний департамент США заявив, що йому “відомі повідомлення про смерть громадянина США на Західному березі”, однак не прокоментував ситуацію.

З моменту нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, який спровокував війну у Смузі Гази, на Західному березі річки Йордан спостерігається сплеск насильства.

ООН повідомляє, що ізраїльські військові вбили щонайменше 910 палестинців на Західному березі.

  • Ізраїль побудував близько 160 поселень, в яких розмістилося близько 700 000 євреїв з моменту окупації Західного берега та Східного Єрусалиму – земель, які палестинці, поряд із Газою, хочуть використати для своєї майбутньої держави. За оцінками, поряд з ними проживає близько 3,3 мільйонів палестинців.
  • Поселення вважаються незаконними відповідно до міжнародного права, що підтверджується консультативним висновком Міжнародного суду ООН (МС ООН) минулого року, хоча Ізраїль це заперечує.
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