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Україна отримає перші далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною, до кінця липня

Програма була ініційована наприкінці травня.

Україна отримає перші далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною, до кінця липня
Christian Freuding
Фото: з відкритих джерел

Начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що перші українські далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною, надійдуть на озброєння ЗСУ до кінця липня.

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Про це генерал розповів в інтерв'ю ZDF.

Йдеться про домовленість між Міноборони України та місцевою промисловістю. Німеччина профінансувала програму наприкінці травня. За словами Фройдінга, угоду підписали угоду цієї п'ятниці.

“Нам потрібні системи озброєння, які сягають далеко в глибину російського простору, які можуть атакувати командні пункти, аеродроми, літаки”, — сказав Фройдінг.

Генерал підтвердив, що нині ситуація на фронті залишається напруженою. І саме далекобійна зброя дозволить українській армії перехопити ініціативу, уражаючи об'єкти критичної інфраструктури ворога на десятки і сотні кілометрів у тилу.

  • Україна обговорює з США придбання 10 систем ППО для України. Зараз триває позитивний діалог, зокрема на рівні президентів, на тему придбання й передачі комплексів Patriot.
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