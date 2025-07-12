Україна отримає перші далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною, до кінця липня

Начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що перші українські далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною, надійдуть на озброєння ЗСУ до кінця липня.

Про це генерал розповів в інтерв'ю ZDF.

Йдеться про домовленість між Міноборони України та місцевою промисловістю. Німеччина профінансувала програму наприкінці травня. За словами Фройдінга, угоду підписали угоду цієї п'ятниці.

“Нам потрібні системи озброєння, які сягають далеко в глибину російського простору, які можуть атакувати командні пункти, аеродроми, літаки”, — сказав Фройдінг.

Генерал підтвердив, що нині ситуація на фронті залишається напруженою. І саме далекобійна зброя дозволить українській армії перехопити ініціативу, уражаючи об'єкти критичної інфраструктури ворога на десятки і сотні кілометрів у тилу.