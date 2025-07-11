Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСвіт

ЄС розглядає новий механізм обмеження цін на російську нафту

Хочуть запровадити автоматичний механізм перегляду граничної ціни щокварталу.

ЄС розглядає новий механізм обмеження цін на російську нафту
російська нафта
Фото: EPA/UPG

Євросоюз наближається до ухвалення нового режиму обмеження цін на нафту з Росії, який може знизити поточний ціновий поріг і передбачати його регулярний перегляд відповідно до ринкової ситуації, пише Bloomberg.

Підписуйтесь на наш Google News

Згідно з новою ініціативою, держави-члени ЄС обговорюють запровадження автоматичного механізму перегляду граничної ціни щокварталу. Передбачається, що ліміт встановлюватимуть на рівні 15% нижче середньої ринкової вартості за останні 10 тижнів. У такому випадку початковий поріг може знизитись приблизно до $50 за барель замість нинішніх $60.

Греція, Мальта та Кіпр — країни з великим флотом — раніше виступали проти зниження цін без згоди країн G7, зокрема, США. Проте, за даними джерел, ці країни наразі відкриті до компромісу.

  • Запропоновані зміни є частиною 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, ухвалення якого поки що блокує Словаччина. Братислава домагається гарантій у зв’язку з планом поступової відмови ЄС від російського газу.
  • Водночас інші держави ЄС підтримують новий підхід навіть без офіційної згоди Штатів. Переговори з союзниками тривають, і учасники оцінюють динаміку як позитивну.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies