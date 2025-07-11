ЄС розглядає новий механізм обмеження цін на російську нафту

Євросоюз наближається до ухвалення нового режиму обмеження цін на нафту з Росії, який може знизити поточний ціновий поріг і передбачати його регулярний перегляд відповідно до ринкової ситуації, пише Bloomberg.

Згідно з новою ініціативою, держави-члени ЄС обговорюють запровадження автоматичного механізму перегляду граничної ціни щокварталу. Передбачається, що ліміт встановлюватимуть на рівні 15% нижче середньої ринкової вартості за останні 10 тижнів. У такому випадку початковий поріг може знизитись приблизно до $50 за барель замість нинішніх $60.

Греція, Мальта та Кіпр — країни з великим флотом — раніше виступали проти зниження цін без згоди країн G7, зокрема, США. Проте, за даними джерел, ці країни наразі відкриті до компромісу.