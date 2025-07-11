Глава МОМ: скорочення допомоги та втома від війни загрожують підтримці українців

Зменшення допомоги від СШАстворює дефіцит бюджету МОМ у розмірі 1 мільярд доларів цього року.

Генеральна директорка Міжнародної організації з міграції (МОМ) Емі Поуп заявила, що скорочення міжнародного фінансування і втома у світі від війни в Україні ставлять під загрозу допомогу мільйонам постраждалих, передає Reuters.

«Війна триває вже три з половиною роки. Думаю, можна сміливо сказати, що всі втомилися, і ми чуємо це навіть від українців, які живуть під постійними обстрілами й були змушені неодноразово залишати свої домівки», — сказала Поуп.

Водночас вона наголосила, що припинення війни має бути основною відповіддю на кризу. «Без миру не буде кінця ні фінансовим запитам, ні потребі підтримувати українців», — підкреслила очільниця МОМ.

За оцінками ООН, через повномасштабне вторгнення РФ Європа зіткнулася з найбільшою міграційною кризою XXI століття: 5,6 мільйона українців стали біженцями, ще 3,8 мільйона — вимушеними переселенцями у межах України.

Емі Поуп повідомила, що ухвалене президентом США Дональдом Трампом рішення про скорочення зовнішньої допомоги створює дефіцит бюджету МОМ у розмірі 1 мільярд доларів цього року. Крім того, частина європейських донорів, зокрема, Велика Британія, переорієнтовують кошти з гуманітарної підтримки на оборонні потреби.

«Неможливо спочатку надавати допомогу, а потім просто піти, не залишивши нічого. Ми бачимо, що коли підтримка припиняється, люди знову залишають свої домівки… Тож скорочення можуть викликати нову хвилю міграції», — пояснила Поуп.