Рубіо пояснив заяву Трампа про оплату зброї для України з боку НАТО

Ідеться про закупівлі зброї країнами Європи у США з подальшою передачею її нашій державі.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що домовленість президента Дональда Трампа щодо фінансування допомоги Україні з боку НАТО стосується вже існуючої схеми.

Про це він сказав під час заходу АСЕАН у Куала-Лумпурі, передає "Європейська правда".

Йдеться не про нову схему, а про закупівлі зброї країнами Європи у США з подальшою передачею її Україні, пояснив держсекретар.

Рубіо додав, що США закликають союзників по НАТО передавати зброю зі своїх запасів, а натомість замовляти нову продукцію в американських компаній. За його словами, це дозволяє пришвидшити постачання.

«Адже набагато швидше перевезти щось, наприклад, з Німеччини до України, ніж замовити це на заводі і дочекатися доставки. Отже, є кілька різних підходів до цього питання, але головне, що зараз у Європі є існуючі ресурси, які можна передати Україні, а потім європейці зможуть придбати заміну в США. Це один з аспектів, про який, на мою думку, вчора говорив президент», - пояснив Рубіо.