Рубіо пояснив заяву Трампа про оплату зброї для України з боку НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що домовленість президента Дональда Трампа щодо фінансування допомоги Україні з боку НАТО стосується вже існуючої схеми.
Про це він сказав під час заходу АСЕАН у Куала-Лумпурі, передає "Європейська правда".
Йдеться не про нову схему, а про закупівлі зброї країнами Європи у США з подальшою передачею її Україні, пояснив держсекретар.
Рубіо додав, що США закликають союзників по НАТО передавати зброю зі своїх запасів, а натомість замовляти нову продукцію в американських компаній. За його словами, це дозволяє пришвидшити постачання.
«Адже набагато швидше перевезти щось, наприклад, з Німеччини до України, ніж замовити це на заводі і дочекатися доставки. Отже, є кілька різних підходів до цього питання, але головне, що зараз у Європі є існуючі ресурси, які можна передати Україні, а потім європейці зможуть придбати заміну в США. Це один з аспектів, про який, на мою думку, вчора говорив президент», - пояснив Рубіо.
- Президент США заявив в етері американського телебачення, що домовився із НАТО про те, що постачання американської зброї для України буде відбуватися через Альянс.
- Також трамп сказав, що Штати будуть надсилати НАТО системи Patriot, а Альянс буде їх розподіляти.