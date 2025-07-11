Cтудент Колумбійського університету судиться з адміністрацією Трампа на $20 млн

Махмуд Халіл, легальний резидент США, був одним з лідері пропалестинських протестів в університетських кампусах. Його заарештували у березні і звільнили у заставу через три місяці.

Cтудент Колумбійського університету подав позов на суму 20 мільйонів доларів проти адміністрації президента США Дональда Трампа, стверджуючи, що його було незаконно ув'язнено. Про це пише DW.

Махмуд Халіл, легальний резидент США, був одним з лідері пропалестинських протестів в університетських кампусах. Його заарештували у березні після того, як Трамп пообіцяв депортувати іноземних студентів, які брали участь у пропалестинському протестному русі в кампусах американських коледжів цього року.

Халіла тримали в імміграційному центрі утримання в Луїзіані протягом трьох місяців. У червні його звільнили під заставу.“Я сподіваюся, що це послужить стримуючим фактором для адміністрації. Трамп чітко дав зрозуміти, що розуміє лише мову грошей”, ‒ сказав Халіл.

Детальніше про позовну заяву Халіла

Як повідомили у Центрі конституційних прав, який підтримує випускника Колумбійського університету, у позовній заяві стверджується, що Халіл став жертвою “зловмисного переслідування та зловживання процесом, незаконного арешту, незаконного ув'язнення та недбалого та навмисного заподіяння емоційних страждань”.

Центр стверджує, що адміністрація Трампа незаконно заарештувала, затримала та планувала депортувати Халіла “таким чином, щоб тероризувати його та його родину”.

Також йдеться, що жорстоке поводження з ним з боку влади США спричиняє «важкі емоційні страждання, економічні труднощі, шкоду його репутації” та порушує права, гарантовані Першою та П'ятою поправками американської Конституції.

Адміністрація Трампа звинувачення відкидає

Речник Міністерства внутрішньої безпеки США назвав твердження Халіла “абсурдним” та звинуватив його у “ненависницькій поведінці та риториці”, які погрожували єврейським студентам у США.

Білий дім заявив, що Халіл є загрозою національній безпеці, оскільки він займався “антисемітською діяльністю” своєю критикою Ізраїлю. Адміністрація Трампа заявила, що депортація Халіла виправдана через “потенційно серйозні негативні наслідки для зовнішньої політики”, якщо він залишиться в США.

Халіл заявив, що замість компенсації прийме офіційні вибачення та обіцянку припинити арешти, затримання чи депортацію пропалестинських активістів.