У Нідерландах росіянина засудили до 3 років за передачу Росії технологій виробництва чипів

Після поїздок до РФ на банківський рахунок чоловіка надходили великі суми грошей.

Суд у Роттердамі засудив громадянина Росії до трьох років ув’язнення за передачу конфіденційної інформації російській стороні, порушення санкцій ЄС і злам комп’ютерних систем, повідомляє видання NOS.

Росіянин працював у компаніях ASML та NXP із 2021 по 2024 роки. За даними слідства, він копіював з серверів технічну інформацію, яка не була пов’язана з його посадовими обов’язками. Йшлося про голландські технології виробництва мікрочипів.

Фінансова служба розслідувань (FIOD) встановила, що після поїздок до Росії на банківський рахунок чоловіка надходили великі суми грошей. Загалом упродовж трьох років він вніс 43 900 євро готівкою.

У суді обвинувачений заявив, що «давав лише поради» та зберігав файли «для особистого користування». Однак суд визнав, що він свідомо передав інформацію про виробничі лінії з виготовлення чипів для використання в Росії.

Росіянина затримали в грудні 2024 року. Йому вже було заборонено в’їзд до ЄС на 20 років через загрозу нацбезпеці. Прокуратура вимагала чотири роки позбавлення волі, але суд не знайшов достатніх доказів про пряме отримання оплати за передачу файлів.