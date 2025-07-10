Європарламент відхилив вотум недовіри фон дер Ляєн через повідомлення гендиректору Pfizer

360 законодавців проголосували проти, 175 проголосували за та 18 утрималися.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пережила вотум недовіри щодо текстових повідомлень, які вона надіслала генеральному директору Pfizer Альберту Бурлі під час пандемії Covid.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський парламент проголосував проти цього рішення: 360 законодавців проголосували "проти", 175 проголосували "за" та 18 утрималися. Для прийняття вотуму недовіри потрібна була більшість у дві третини голосів.

“Голосування відбулося у вирішальний момент для ЄС, який намагається відбити поглиблення торговельної війни зі США та готовий до складних переговорів щодо наступного семирічного бюджету”, ‒ зазначає видання.

Фон дер Ляєн майже рік тому вдруге очолила виконавчу гілку ЄС на п'ятирічний термін.

Вотум недовіри зосереджувався на текстових повідомленнях, які фон дер Ляєн надіслала Бурлі для переговорів щодо угод щодо вакцин під час пандемії Covid. Його скликала група з понад 70 законодавців на чолі з Георге Піпер’єю з ультраправої групи Європейських консерваторів і реформістів.

Під час дебатів щодо голосування на початку цього тижня в парламенті фон дер Ляєн захистила своє ведення справи, застерігаючи від “тривожної загрози з боку екстремістських партій, які хочуть поляризувати наші суспільства дезінформацією”. Вищий суд ЄС раніше виніс рішення проти фон дер Ляєн за її неоприлюднення текстових повідомлень.

Вотум недовіри голові комісії є відносно рідкісним явищем. Попередник фон дер Ляєн, Жан-Клод Юнкер, пережив вотум у 2014 році через повідомлення про потенційно незаконні пільги на корпоративний податок під час його перебування на посаді прем'єр-міністра Люксембургу.