В Італії за запитом США заарештували китайського хакера. Затриманий заявив про помилкову ідентифікацію

Влада США стверджує, що він був частиною команди хакерів, які “у 2020 році зламали та іншим чином атакували університети, імунологів та вірусологів, що базуються в США, які проводили дослідження вакцин, лікування та тестування проти COVID-19”.

Минулого тижня в Італії на запит Вашингтона заарештували хакера, якого спонсорував Китай. Водночас заарештований стверджує, що став жертвою помилкової ідентифікації, пише Reuters.

33-річного Сюй Цзевея заарештували 3 липня, повідомило Міністерство юстиції США.

У Південному окрузі Техасу було розкрито обвинувальний акт за дев'ятьма пунктами, в якому стверджується про причетність цієї особи та співобвинуваченого до хакерських атак у період з лютого 2020 року по червень 2021 року.

Адвокат Сюй заявив у вівторок, що він став жертвою помилкової ідентифікації і що його прізвище досить поширене в Китаї, а його мобільний телефон викрали у 2020 році.

33-річний ІТ-менеджер шанхайської компанії у вівторок постав перед апеляційним судом у Мілані, який вирішить, чи відправляти його до Сполучених Штатів. Чоловіка заарештували минулого тижня після того, як він прибув до міланського аеропорту Мальпенса на відпочинок в Італії з дружиною.

Влада США стверджує, що він був частиною команди хакерів, які “у 2020 році зламали та іншим чином атакували університети, імунологів та вірусологів, що базуються в США, які проводили дослідження вакцин, лікування та тестування проти COVID-19”. Міністерство юстиції США повідомляє, що дослідницький університет, розташований у Південному окрузі Техасу, також став мішенню.

Міністерство юстиції також стверджує, що у 2021 році він був учасником групи кібершпигунства під назвою Hafnium, яка нібито має зв'язки з урядом Китаю та “використовувала вразливості нульового дня в системах США для крадіжки додаткових досліджень”.

За даними Міністерства юстиції, Hafnium був спрямований проти понад 60 000 американських організацій.Обвинувачення, зазначені в ордері на арешт, включали шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та крадіжку особистих даних за обтяжуючих обставин, змову з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та несанкціонований доступ до захищених комп'ютерів.

Китайський уряд раніше заперечував звинувачення у причетності до кібератак. Лю Пен'юй, речник посольства КНР у Вашингтоні, заявив у вівторок, що “Китай виступає проти всіх форм кіберзлочинів”, додавши, що “Китай не має ні потреби, ні наміру купувати вакцини шляхом так званої крадіжки”.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила у четвер, що Пекін виступає проти “використання так званих кіберпроблем для зловмисного очорнення Китаю”. Китай виступає проти екстрадиції громадян Китаю через третю країну, заявила Мао, звинувативши США у “зловживанні юрисдикцією довгострокової дії”.