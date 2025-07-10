Експрезидента Південної Кореї Юна повторно заарештували за минулорічну спробу запровадити воєнний стан

Якщо його визнають винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення або смертна кара.

Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля повторно заарештували за минулорічну невдалу спробу запровадити воєнний стан, яка ввергла країну в політичну кризу. Про це повідомляє BBC.

Юн був імпічментований у квітні через цей наказ, який у грудні ввів військове правління на шість годин.

У середу старший суддя Центрального районного суду Сеула видав ордер на арешт Юна, посилаючись на побоювання, що він може знищити докази.

Юн, який був першим чинним президентом Південної Кореї, який потрапив під арешт, постає перед судом за обвинуваченням у керівництві повстанням через спробу запровадити воєнний стан.

Під час семигодинного слухання в середу команда спеціальних юридичних радників виступала за ордер на арешт за п'ятьма ключовими пунктами обвинувачення, повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Обвинувачення включають нібито порушення Юном прав членів кабінету міністрів через те, що він не запросив деяких з них на зустріч до оголошення воєнного стану.

Юн спочатку був присутній на слуханні разом зі своїми адвокатами, щоб заперечити обвинувачення, перш ніж його відвезли до Сеульського центру утримання в очікуванні рішення щодо ордера на арешт.

Його вперше заарештували в січні після тривалого протистояння, коли слідчі перелазили через барикади та прорізали колючий дріт, щоб взяти його під варту в його резиденції в центрі Сеула. Юна звільнили через два місяці після того, як суд скасував його арешт з технічних причин, але він все ще чекає на суд.

Якщо його визнають винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення або смертна кара.

За повідомленнями, прокурори знайшли докази того, що Юн наказав запускати військові безпілотники над Північною Кореєю, щоб спровокувати реакцію, яка б виправдала оголошення ним воєнного стану.

Іншим високопосадовцям також висунуто звинувачення, включно з повстанням та зловживанням владою під час оголошення воєнного стану.

Повстання є одним з небагатьох кримінальних звинувачень, від яких президенти Південної Кореї не мають імунітету, але тепер, коли Юн більше не є президентом, він відкритий для інших кримінальних звинувачень.

Нового президента Південної Кореї, Лі Чже Мьона обрали в червні після дострокових виборів, проведених після імпічменту Юна.

Лі проводив кампанію, обіцяючи зміцнити демократію в країні після кризи, і призначив спеціальну групу прокурорів для розслідування справи Юна щодо запровадження воєнного стану, а також інших кримінальних звинувачень, пов'язаних з його адміністрацією.