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Чехія готова підготувати вісьмох українських пілотів

Загальна вартість навчання оцінюється приблизно у 32 мільйони крон.

Чехія готова підготувати вісьмох українських пілотів
Фото: defenceimagery.mod.uk

Уряд Чехії затвердив програму навчання українських пілотів згідно якої держпідприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки вісьмом українським пілотам до кінця 2025 року.

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Про це повідомляє Міноборони Чехії.

Зазначається, що згідно з рішенням чеського уряду, державне підприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки вісьмом українським пілотам до кінця поточного року.

Загальна вартість навчання оцінюється приблизно у 32 мільйони крон. Усі витрати, пов'язані з його реалізацією, будуть покриті з затвердженого бюджету Міністерства оборони країни.

"Забезпечення навчання українських пілотів є частиною підтримки, яку Чеська Республіка надає Україні та її збройним силам у захисті від російської агресії. Пілотів навчатимуть на літаках F-16, яких чеська армія не має на озброєнні, але українська сторона також висловила зацікавленість у навчанні на симуляторах та дозвукових літаках L-39", — йдеться у повідомлені.

У Міноборони додають, якщо Україна хоче продовжувати ефективно захищатися від російської агресії, їй потрібна не лише військова техніка, а й добре навчені пілоти Повітряних сил. 

"Чеська Республіка усвідомлює свою відповідальність, і постійна підтримка України, також відповідає її стратегічним інтересам", — заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.
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