Чехія готова підготувати вісьмох українських пілотів

Уряд Чехії затвердив програму навчання українських пілотів згідно якої держпідприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки вісьмом українським пілотам до кінця 2025 року.

Про це повідомляє Міноборони Чехії.

Зазначається, що згідно з рішенням чеського уряду, державне підприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки вісьмом українським пілотам до кінця поточного року.

Загальна вартість навчання оцінюється приблизно у 32 мільйони крон. Усі витрати, пов'язані з його реалізацією, будуть покриті з затвердженого бюджету Міністерства оборони країни.

"Забезпечення навчання українських пілотів є частиною підтримки, яку Чеська Республіка надає Україні та її збройним силам у захисті від російської агресії. Пілотів навчатимуть на літаках F-16, яких чеська армія не має на озброєнні, але українська сторона також висловила зацікавленість у навчанні на симуляторах та дозвукових літаках L-39", — йдеться у повідомлені.

У Міноборони додають, якщо Україна хоче продовжувати ефективно захищатися від російської агресії, їй потрібна не лише військова техніка, а й добре навчені пілоти Повітряних сил.

"Чеська Республіка усвідомлює свою відповідальність, і постійна підтримка України, також відповідає її стратегічним інтересам", — заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.