Рютте: Китай нарощує військову потужність з метою контролювати Тайвань

До 2030 року Китай отримає ще 100 бойових кораблів і вже має 1000 ядерних боєзарядів. Пекін стрімко нарощує військову потужність.

Про це заявив Генсекретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише LIGA.net.

Рютте наголошує, що нарощування військової потужності Китаю "зовсім не для парадів у Пекіні", головна мета Пекіна – встановлення контролю над Тайванем.

Рютте відзначає, у випадку, якщо Сі Цзіньпін захоче напасти на Тайвань, перед цим він попросить Путіна атакувати країни-члени НАТО у Європі.

"Це показує, що трансатлантичний регіон і Індо-Тихоокеанський регіон стають дедалі більш взаємопов’язаними", – зазначив Генсек НАТО.

Загрозу посилюють союзники РФ – Північна Корея, яка постачає РФ зброю, та Іран, який забезпечує її дронами.

Рютте закликав союзників по НАТО збільшити оборонні витрати, підкресливши, що зараз критичний момент.

"Мова вже не про 357 років. Три роки – це сьогодні. П’ять років – це вже наступний тиждень. Ми не маємо права згаяти цей шанс", – закликав він.