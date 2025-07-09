Південна Корея репатріює 6 північнокорейських рибалок

Рибалок з КНДР занесло до територіальних вод Південної Кореї навесні цього року. Активісти сумніваються, чи справді чоловіки хотіли повернутися на Північ.

Південна Корея репатріювала шістьох північнокорейських рибалок, яких було врятовано навесні цього року після того, як вони перетнули морський кордон, що розділяє дві країни.

Про це пише DW.

Міністерство об'єднання Сеула заявило, що чоловіки неодноразово висловлювали бажання повернутися до КНДР, повідомило в середу інформаційне агентство Yonhap.

“За повної згоди всіх причетних північнокорейських осіб... усі шістьох було репатрійовано разом”, – йдеться у заяві міністерства об'єднання.

Чоловіків помістили на дерев'яний човен, який перевіз їх назад до північнокорейських вод.

Чотирьох північнокорейських рибалок було врятували у травні після того, як їхній човен занесло в південнокорейську сторону Східного моря.

Двох інших чоловіків врятували з Жовтого моря за аналогічних обставин у березні.

Водночас дехто сумнівається, чи справді чоловіки хотіли повернутися на Північ. Газета “Korea Times” цитує активіста Пітера Юнга з сеульської неурядової організації “Справедливість для Північної Кореї”, який заявив, що бажання рибалок мали бути перевірені “у присутності Агентства ООН у справах біженців або інших установ ООН у Сеулі”.

“Важко повірити, що всі шестеро з них хочуть повернутися до Північної Кореї”, – сказав Юнг.

Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Десятки тисяч людей втекли з Північної Кореї на південь з моменту розділу півострова в 1950-х роках. Кілька днів тому цивільний житель Північної Кореї перебіг через сильно замінований сухопутний кордон до Південної Кореї за допомогою південних військових під час 20-годинної операції.

Десятки тисяч людей втекли з Північної Кореї до Південної Кореї з моменту поділу півострова у 1950-х роках.Кілька днів тому північнокорейський громадянин за допомогою південнокорейських військових перебіг через замінований сухопутний кордон до Південної Кореї під час 20-годинної операції.

Прямі перетину демілітаризованої зони завдовжки 248 кілометрів та шириною 4 кілометри є вкрай рідкісними.

Офіційно дві країни все ще перебувають у стані війни з конфлікту в 1950-х роках, оскільки конфлікт завершився перемир'ям, але не мирним договором.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, який обійняв посаду минулого місяця, зайняв менш агресивну позицію, ніж його попередник, і заявив, що буде шукати діалогу з Пхеньяном. Лі, зокрема, наказав відключити гучномовці, щоб “сприяти миру на Корейському півострові”.