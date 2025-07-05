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Гра в кальмара-3: догралися!

На початку липня видання The New York Times опублікувало список 100 найкращих фільмів ХХІ століття, які обирали відомі кінодіячі. Перше місце здобув фільм Пон Чжун Хо «Паразити» (2019). Ця їдуча сатира про відсутність соціальних ліфтів і безмежну прірву між багатими й бідними здобула і «Золоту пальмову гілку», і кілька «Оскарів». А також відкрила світ корейського кіно для кола, ширшого за кіноманів на кшталт Квентіна Тарантіно. 

Серіал від Netflix «Гра в кальмара», режисером і шоуранером якого став Хван Дон Хьок, спричинив у 2021 році нову хвилю цікавості до корейського кінематографу. Це знову була соціальна сатира, закутана в трилер, яка підсвічувала головні проблеми корейського суспільства. І якщо «Паразити» Пон Чжун Хо стали фестивально-кіноманським тріумфом корейського кіно, то «Гра в кальмара» здобула шалену популярність уже масової аудиторії. 

Перший сезон серіалу, що складався з дев’яти епізодів, став ідеальним квест-трилером. Група незнайомих невдах і бідняків, які занурились у борги з почасти дуже драматичних причин, грає в дитячі ігри. Утім ставка тут життя. Усе це відбувається задля розваги купки багатіїв, які сповідують неронівський гедонізм. 

На появу «Гри в кальмара» вплинули японські манги «Королівська битва» і «Кайджі: Апокаліпсис азартних ігор». А також (хоч творці серіалу і заперечують) реальна історія Brothers Home — закладу соціальної реабілітації в Пусані. Він працював у 1970–1980-х і був насправді концентраційним табором; окрім нелюдських умов і тортур, вирізнявся тим, що наглядачі часто влаштовували гладіаторські бої між бранцями. 

Ловко складений перший сезон «Гри в кальмара» сподобався світовій аудиторії: з одного боку, це був якісний трилер з чудовою операторської роботою й умілим нагнітанням саспенсу; але також це була цілком зрозуміла соціальна драма з послідовними та якісно прописаними людськими історіями. Крім того, серіал пропонував знайомство з сучасною корейською культурою — у цьому відчувалася новизна і свіжість. Перший сезон отримав логічне й досить герметичне завершення.

Кадр із серіалу «Гра в кальмара-3»
Фото: Netflix/Instagram
Кадр із серіалу «Гра в кальмара-3»

Утім у 2024-му раптом з’явився другий сезон, а буквально через пів року — третій (хоч фактично це один 13-серійний сезон, адже розгортає спільний наратив: без другого сезону третій узагалі не зрозумілий). Шоуранер і режисер — знову Хван Дон Хьок. Але, на відміну від першого, два нові сезони відходять від концепції герметичного квест-трилеру. Натомість у серіалі з’являється детективна сюжетна лінія (яка переростає в безкінечні морські пошуки зі зрадником в екіпажі), а також лінія північнокорейської снайперки-перебіжчиці (яка поступово намагається руйнувати систему «Гри» зсередини). Між цими лініями знову розгортається квест-трилер, але вже з новими гравцями й іграми. 

Проблема нових сезонів полягає в потребі концентруватись одразу на трьох оповідях, які не сильно переплетені між собою. Це складне завдання, і Хван Дон Хьок явно з ним не справляється. Через це занадто автономні побічні лінії виглядають як зайві, а центральний сюжет не надто яскравий, адже не має достатньо часу на розкриття персонажів. 

Найбільш виразний приклад — це персонаж 100, передпенсійного віку чоловік, який заборгував 10 мільярдів вонів і намагається вдавати, що він значно важливіший за решту гравців. Але історію цього персонажа нам так і не розкривають. Чому він так себе поводить? Звідки такий величезний борг? Саме такі деталі робили персонажів першого сезону опуклими героями, яким хотілось співпереживати чи яких хотілося ненавидіти. У нових сезонах цього немає.

Кадр із серіалу «Гра в кальмара-3»
Фото: Netflix/Instagram
Кадр із серіалу «Гра в кальмара-3»

Щоб хоч якось компенсувати все це, Хван Дон Хьок вводить у серіал елементи справжнього бойовика — але й цього запалу надовго не вистачає. Він намагається компенсувати сюжетну розгойданість плот-твістом з віп-гостями (за словами режисера, він надихався персоною Ілона Маска) — однак це теж не спрацьовує. Серіальні віпи в золотих масках абсолютно картонні, позбавлені харизми; що довше вони в кадрі, то незрозуміліше, навіщо вони, власне, так довго в кадрі. 

Успіх першої частини «Гри в кальмара» забезпечила велика кількість факторів. Зокрема, підігрітий інтерес до корейського кіно і час пандемії, коли багато хто втрапив у фінансову скруту. Та головне — це був напрочуд якісний серіал, що вдався до підзабутого жанру старого доброго квесту. У нових сезонах Хван Дон Хьок спробував розгорнути «Гру» у щось більше, ніж попередня версія. Однак за досить невеликий період світ сильно змінився. Кілька масштабних воєн, влада в руках егоцентриків-циніків, а іноді й відвертих психопатів — усе це породжує нові контексти й нові інтереси, в які не вписалися нові сезони. Хай навіть з фіналом у дусі біблійської притчі.

Кадр із серіалу «Гра в кальмара-3»
Фото: Netflix/Instagram
Кадр із серіалу «Гра в кальмара-3»

У кінці третього сезону режисер натякає, що, можливо, франшиза вийде у глобальний вимір і з’явиться американська «Гра в кальмара»; у сюжеті є і згадка про схожу гру в Бразилії. Однак складно повірити, що це вдасться: усе ж «Гра в кальмара» надто корейський серіал — візуально, ідейно, культурно. Так само, як згадані «Паразити» чи, наприклад «Олдбой» (2003) Пака Чхан Ука або «Берегова охорона» (2002) Кім Кі Дука. Усі ці фільми звертаються до специфіки корейського суспільства, тож будь-яка іноземна адаптація вимагатиме скасувати базову ідею та запровадити іншу філософію. А відтак буде мало схожою на оригінал. Можливо, щоб розширити всесвіт «Гри», Хвану Дону Хьоку варто піти іншим шляхом і задуматись над приквелом про зародження смертоносних ігор.

Ігор КромфІгор Кромф, кінокритик
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