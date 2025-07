Письменник Андрій Любка та парамедикиня Тайра проїдуть туром Нідерландами.

Вже цього тижня письменник Андрій Любка та військовослужбовиця Юлія Паєвська (Тайра) — вирушають у тур містами Нідерландів. Протягом серії зустрічей вони говоритимуть про війну проти України, роботу літераторів під час війни і досвід, який змінює не лише людину, а й націю.

Юлія Паєвська (Тайра) — військовослужбовиця, парамедикиня, громадська діячка, волонтерка, офіцер корпусу НГУ «Хартія», брала участь у Революції гідності та війні на сході України. У 2022 році, під час оборони Маріуполя, потрапила у російський полон і провела в ньому три місяці. У Нідерландах авторка представить свою дебютну збірку віршів «Наживо». У ній — війна, полон, тортури, госпіталь у вогні і крові Маріуполя. Живі й мертві. Це тексти, написані між евакуацією поранених, любов’ю і катівнями та перельотами між континентами. Поезія, яка не просить співчуття. Вона — дух епохи.

Андрій Любка — поет, прозаїк, перекладач. Автор понад десятка книжок. Лауреат премій імені Юрія Шевельова та Джозефа Конрада-Коженьовського. З початком повномасштабної війни — активний волонтер: понад 30 поїздок на схід, більше 360 авто для ЗСУ. Нагороджений медалями від Головнокомандувача ЗСУ та Міністра оборони України.

Під час виступів автор представить крайню книжку «Війна з тильного боку» — про війну зі спини, з тилу; про поїздки на фронт, волонтерство і щоденні виклики цивільного життя. Багата на деталі, цікаві розповіді й описи реальних пригод, ця книга створює панорамну картину життя в Україні під час війни. Нон-фікшн про письменника, який раптово для себе стає волонтером і постачає джипи для української армії. Графік подій у п’яти містах Нідерландів:

06.07.2025 | 16:00 | Гронінген/Groningen | Cafe Ballerz vergaderzaal, Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen

07.07.2025 | 18:30 | Зволе/Zwolle | Stationsplein 3, 8011 CW Zwolle

09.07.2025 | 18:30 | Амстердам/Amsterdam | Goethe-Institut Amsterdam, Herengracht 470, 1017 CA Amsterdam

10.07.2025 | 19:00 | Роттердам/Rotterdam | Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110, 3011 MA Rotterdam

11.07.2025 | 18:00 | Гаага/Den Haag | Embassy of Ukraine in the Netherlands, Zeestraat, 78, 2518 AD Den Haag

Модерує події українська культурна менеджерка, перекладачка, промоутерка української літератури в Європі, СЕО Meridian Czernowitz — Євгенія Лопата. Мова подій — українська та англійська.

Автори читатимуть свої тексти українською мовою в оригіналі, переклади нідерландською будуть доступні для всіх присутніх. Вхід на події туру— безкоштовний.

Зареєструватися можна тут.

Проєкт «Посилення звучання українських голосів в Нідерландах» реалізується у співпраці між Міжнародною літературною корпорацією Meridian Czernowitz та представництвом Українського інституту в Нідерландах Ukrainian Institute - Український інститут

Проєкт підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи House of Europe