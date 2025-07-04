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Письменник Андрій Любка та парамедикиня Тайра проїдуть туром Нідерландами.

Під час туру вони презентуватимуть книги та говоритимуть про досвід війни зсередини.

CultHub
Письменник Андрій Любка та парамедикиня Тайра проїдуть туром Нідерландами.
Фото: з фецсбук-сторінки Андрія Любки

Вже цього тижня письменник Андрій Любка та військовослужбовиця Юлія Паєвська (Тайра) — вирушають у тур містами Нідерландів. Протягом серії зустрічей вони говоритимуть про війну проти України, роботу літераторів під час війни і досвід, який змінює не лише людину, а й націю.

Юлія Паєвська (Тайра) — військовослужбовиця, парамедикиня, громадська діячка, волонтерка, офіцер корпусу НГУ «Хартія», брала участь у Революції гідності та війні на сході України. У 2022 році, під час оборони Маріуполя, потрапила у російський полон і провела в ньому три місяці. У Нідерландах авторка представить свою дебютну збірку віршів «Наживо». У ній — війна, полон, тортури, госпіталь у вогні і крові Маріуполя. Живі й мертві. Це тексти, написані між евакуацією поранених, любов’ю і катівнями та перельотами між континентами. Поезія, яка не просить співчуття. Вона — дух епохи.

Андрій Любка — поет, прозаїк, перекладач. Автор понад десятка книжок. Лауреат премій імені Юрія Шевельова та Джозефа Конрада-Коженьовського. З початком повномасштабної війни — активний волонтер: понад 30 поїздок на схід, більше 360 авто для ЗСУ. Нагороджений медалями від Головнокомандувача ЗСУ та Міністра оборони України.

Під час виступів автор представить крайню книжку «Війна з тильного боку» — про війну зі спини, з тилу; про поїздки на фронт, волонтерство і щоденні виклики цивільного життя. Багата на деталі, цікаві розповіді й описи реальних пригод, ця книга створює панорамну картину життя в Україні під час війни. Нон-фікшн про письменника, який раптово для себе стає волонтером і постачає джипи для української армії. Графік подій у п’яти містах Нідерландів:

06.07.2025 | 16:00 | Гронінген/Groningen | Cafe Ballerz vergaderzaal, Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen

07.07.2025 | 18:30 | Зволе/Zwolle | Stationsplein 3, 8011 CW Zwolle

09.07.2025 | 18:30 | Амстердам/Amsterdam | Goethe-Institut Amsterdam, Herengracht 470, 1017 CA Amsterdam

10.07.2025 | 19:00 | Роттердам/Rotterdam | Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110, 3011 MA Rotterdam

11.07.2025 | 18:00 | Гаага/Den Haag | Embassy of Ukraine in the Netherlands, Zeestraat, 78, 2518 AD Den Haag

Модерує події українська культурна менеджерка, перекладачка, промоутерка української літератури в Європі, СЕО Meridian Czernowitz — Євгенія Лопата. Мова подій — українська та англійська.

Автори читатимуть свої тексти українською мовою в оригіналі, переклади нідерландською будуть доступні для всіх присутніх. Вхід на події туру— безкоштовний.

Зареєструватися можна тут.

Проєкт «Посилення звучання українських голосів в Нідерландах» реалізується у співпраці між Міжнародною літературною корпорацією Meridian Czernowitz та представництвом Українського інституту в Нідерландах Ukrainian Institute - Український інститут

Проєкт підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи House of Europe 

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