На 61-й Венеціанській бієнале Україну представлятиме Жанна Кадирова

Кураторами проєкту будуть Ксенія Малих та Леонід Марущак.

Конкурсна комісія обрала проєкт, який представлятиме Україну на 61-й Венеціанській бієнале, яка відбудеться у 2026 році. Про це повідомила заступниця міністра культури Галина Григоренко.

На конкурсі переміг проєкт «Гарантії безпеки» скульпторки Жанни Кадирової та кураторської групи у складі Ксенії Малих та Леоніда Марущака.

До складу конкурсної комісії увійшли: куратори проєкту, що представляв Україну на попереній бієнале Вікторія Бавикіна та Максим Горбацький, художники Петро Бевза та Олег Тістол, кураторка та програмна менеджерка Гете-Інституту Ілона Демченко, Анастасія Мануляк, Христина Береговська.