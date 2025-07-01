Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

На 61-й Венеціанській бієнале Україну представлятиме Жанна Кадирова

Кураторами проєкту будуть Ксенія Малих та Леонід Марущак.

CultHub
На 61-й Венеціанській бієнале Україну представлятиме Жанна Кадирова
Жанна Кадирова
Фото: facebook/kadyrova.zhanna

Конкурсна комісія обрала проєкт, який представлятиме Україну на 61-й Венеціанській бієнале, яка відбудеться у 2026 році. Про це повідомила заступниця міністра культури Галина Григоренко. 

На конкурсі переміг проєкт «Гарантії безпеки» скульпторки Жанни Кадирової та кураторської групи у складі Ксенії Малих та Леоніда Марущака. 

До складу конкурсної комісії увійшли: куратори проєкту, що представляв Україну на попереній бієнале Вікторія Бавикіна та Максим Горбацький, художники Петро Бевза та Олег Тістол, кураторка та програмна менеджерка Гете-Інституту Ілона Демченко, Анастасія Мануляк, Христина Береговська.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies