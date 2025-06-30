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Росіяни знищують унікальну памʼятку римської епохи в окупованому Севастополі

Росіяни вже зруйнували частину укріплень.

Росіяни знищують унікальну памʼятку римської епохи в окупованому Севастополі
Фото: Центр національного спротиву

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму росіяни знищують унікальну памʼятку римської епохи заради зведення ТЦ та котеджів.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"У Балаклавському районі Криму, на місці римського форту II–III ст. нашої ери, окупанти затвердили проєкт забудови: ТЦ і котеджі", — кажуть у спротиві.

Зазначається, що у 1992 році знайшли скарб римських денаріїв, а до 2013 року проводили наукові розкопки. Саме тут було одне з небагатьох у Європі святилищ Юпітера Доліхена.

Росіяни вже зруйнували частину укріплень і розрили три оборонні рови античного поселення.

Центр національного спротиву наголошує: "це не лише варварство, а й продовження злочинної політики знищення української та світової культурної спадщини. Пропонуємо повідомляти про ворога та ворожу техніку в анонімний чат-бот та долучитись до Руху опору".
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