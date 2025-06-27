«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаКультура

Олександра Алфьорова призначили головою Українського інституту національної пам’яті

Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

Олександра Алфьорова призначили головою Українського інституту національної пам’яті
Олександр Алфьоров
Фото: Мистецький арсенал

Уряд призначив нового голову Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Про це повідомила пресслужба МКСК.

УІНП очолив Олександр Алфьоров - український історик, теле та радіоведучий, громадський та військовий діяч, був головою експертної групи з дерусифікації в Києві, має звання майора запасу. 

З 2010 року Алфьоров був науковим співробітником Інституту історії України НАН України, є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

Підписуйтесь на наш Google News

З початком повномасштабного вторгнення Олександр Алфьоров став офіцером ССО “Азов-Київ”, а з вересня 2022 року — офіцер 3-ї ОШБр, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies