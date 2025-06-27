Олександра Алфьорова призначили головою Українського інституту національної пам’яті

Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

Уряд призначив нового голову Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Про це повідомила пресслужба МКСК.

УІНП очолив Олександр Алфьоров - український історик, теле та радіоведучий, громадський та військовий діяч, був головою експертної групи з дерусифікації в Києві, має звання майора запасу.

З 2010 року Алфьоров був науковим співробітником Інституту історії України НАН України, є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабного вторгнення Олександр Алфьоров став офіцером ССО “Азов-Київ”, а з вересня 2022 року — офіцер 3-ї ОШБр, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу.