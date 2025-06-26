Читання як основа діалогу лідерів

У діалозі взяли участь Олеся Островська-Люта, генеральна директорка Мистецького арсеналу, Антон Дробович, філософ та керівник Центру прав людини та меморіалізації KSE, і Андрій Любка, письменник, есеїст та волонтер. Модерував розмову директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ Денис Полтавець.

Наша панельна дискусія на Книжковому Арсеналі цього разу зосередилася на читанні як важливому інтелектуальному інструменті у часи швидких рішень та миттєвих реакцій. А також на його ролі у формуванні лідерів.

Читання — це переклад: як ми збагачуємося досвідом та знаннями інших

Спочатку спікери говорили про читання як інструмент пізнання.

Попри зростання популярності відео- й аудіоконтенту, більшість інформації досі сприймається через текст, зазначив Андрій Любка. Люди читають стрічки новин, гортають повідомлення у смартфонах, і цей формат залишається ключовим для отримання знань. Більше того, читання допомагає “привласнити” досвід інших.

“Читання — це переклад”, — зауважив Андрій Любка. — “Ми розшифровуємо ієрогліфи тексту, роблячи їх власними думками”.

Антон Дробович наголосив, що читання не є прерогативою лише управлінської еліти. Воно потрібне кожному, хто хоче ухвалювати автономні рішення та мислити критично.

Водночас, Антон згадав про проблематику розвитку культури у 90-х роках, коли освіта та книжкова галузь відійшли на другий план через економічні потрясіння, зміщення фокусу державної політики на інші сфери. На думку Антона Дробовича, через недостатню підтримку книговидання й загалом промоції культури читання наші знання подекуди втратили глибину.

Говорячи про теми для читання, спікери дійшли згоди, що універсальної книжки для лідера не існує. Натомість важлива звичка до читання і відкритість до текстів, які працюють з актуальними темами: війною, деколонізацією, пам’яттю, історією, мистецтвом.

Теоретичне підґрунтя та рефлексія: роль обговорення текстів у формуванні думок

Окремою темою розмови стала роль діалогу на основі текстів у розвитку лідерів. Аспен Інститут Київ використовує цей метод у своїх семінарах. Учасники взаємно діляться думками та досвідом, але при цьому тексти “запускають” обговорення.

Антон Дробович відзначив, що в умовах подолання колоніального минулого у суспільства може бракувати інструментарію осмислення власної ідентичності, а також належного теоретичного підґрунтя, щоб відповісти на ключові виклики розвитку. В такій ситуації широкий діалог, що включає творення нових текстів і їх включене обговорення, сприяють самопізнанню та пошуку оптимальної траєкторії.

Олеся Островська-Люта додала, рефлексії й теоретичного підґрунтя бракує і у багатьох управлінських рішеннях. Пані Олеся також підкреслила, що це є наслідком колоніального минулого, коли суспільство звикло покладатися на знання “з центру” замість формувати власне.

“Саме тому в українських дискусіях часто пріоритезують практику над теорією: мовляв, важливо діяти, а не говорити. Це оманливо і наївно. Під дією завжди є гіпотеза чи навіть теорія, навіть, якщо той, хто діє, не є суб’єктом цієї теорії, не він її розробив, не він знає її причини і витоки. Начебто парадокс, але ні. Йдеться про такий стан, коли суб’єкт діє на основі кимось зробленого припущення і при цьому не розпізнає цього припущення, не знає, що стало поштовхом для дії. Це дуже добре видно в українському державному управління: хаотичні взаємосуперечливі політики є наслідком неусвідомленого теоретичного підґрунтя: яка наша мета, яка теорія зміни, на який суспільний “діагноз” це все спирається”.

Саме цей стан дуже характерний для територій, які управляються з якогось центру і не мають власного апарату рефлексії, вважає пані Олеся.

“Коротко кажучи, для колоній. Ось тому з великою підозрою варто ставитися до закликів більше діяти, менше думати. Часто рішення ухвалюються на основі непроговорених гіпотез. І це питання звички рефлексувати, напрацьовувати теорію”.

Крім того, на думку учасників Україні потрібні майданчики, де можна було б дискутувати у форматі “текст на текст”.

Письмо як спосіб діалогування із собою

Особливої уваги набула ідея письма як продовження діалогу із собою. “Написання текстів дозволяє впорядкувати власні думки, відредагувати, уточнити їх і перевірити на міцність. Крім того, це один із способів фіксації поточної ситуації культури, актуальних дискусій та болів, що формують громаду”, — відзначив Антон Дробович. На думку учасників, письмо — це додатковий простір для рефлексії та вироблення власних стратегій у кризових ситуаціях.

Ми дякуємо спікерам за чудове та сповнене сенсами обговорення. А Книжковому Арсеналу — за стале партнерство!