Медичний кейтеринг: як лікарні можуть лікувати ефективніше — і смачніше

У світі це давно зрозуміли. У більшості європейських лікарень харчуванням пацієнтів на системному рівні займаються спеціалізовані компанії з медичного кейтерингу.

Бо, як ми вже говорили в попередньому ефірі: їжа — це частина лікування.

Головне завдання лікарні — лікувати. І лікувати добре. Але, щоби лікування було справді ефективним, пацієнт має бути в безпечному, турботливому середовищі. І, звісно, — ситим.

Цей підхід приходить і в Україну. У 2015 році, коли я починала свій шлях у сфері медичного кейтерингу, таких лікарень було всього 20 на всю країну. Сьогодні — вже 200. І це не просто цифра. Це 200 лікарень, де топ-менеджери не думають про харчування щодня. А думають лише на початку року, коли формують вимоги до переможця тендера та пункти договору для надавача послуги.

Як це працює? Є два формати:

кейтеринг готує страви прямо в лікарні, орендуючи харчоблок.

привозить їжу з централізованого виробництва, упаковану та збережену відповідно до всіх температурних і санітарних норм.

Перехід на кейтеринг починається з простого — лікарня оголошує тендер, визначається компанія-переможець, підписує договір — і делегує всю функцію харчування партнеру.

А тепер — до найцікавішого: що виграє лікарня, коли переходить на кейтеринг?

Фінансову економію

Бюджет, який раніше розпорошувався на дрібні закупівлі, оплату кухарів, воду, електрику, ремонт техніки — тепер оптимізований. Кейтеринг працює ефективніше і прозоріше.

Вивільнення ресурсів

Головний лікар більше не займається пюре й котлетами — в нього звільняється час на важливіші питання з управління лікарнею. Це повернення фокусу до головного — медицини.

Відсутність тендерів на продукти

Лікарня не має більше закуповувати яйця, сіль, м’ясо — все це лягає на плечі кейтерингової компанії. А раніше, це окрема процедура майже на кожен вид товару. А це час тендерного спеціаліста.

Додатковий прибуток

Якщо харчоблок передається в оренду, лікарня отримує дохід. Це можуть бути досить великі суми, які потім можна вкладати в обладнання чи ремонти.

Делегування ризиків

Якщо щось не так із їжею — не лікарня несе відповідальність, а компанія-постачальник. Це формує вищий рівень контролю якості та безпеки харчування.

Покращення іміджу

Пацієнти зауважують смачну їжу — і починають рекомендувати лікарню іншим. У наш час, коли люди обирають лікарню за відгуками, це може стати вагомою перевагою.

Менше навантаження на місто

Закриття неефективних харчоблоків означає зменшення споживання електроенергії, газу, води. Це плюс для енергосистеми і для бюджету громади.

Моя команда з бренду «Фудіцина» працює з такими лікарнями вже майже 10 років. І ми бачимо: там, де є кейтеринг — є порядок, є результат, є людяність.

Бо гідне харчування — це не розкіш. Це частина хорошої медицини.

І коли ми починаємо з простого — з тарілки супу, з теплого обіду, з турботи — ми змінюємо не тільки лікарню, ми змінюємо систему. Крок за кроком. Ложка за ложкою.