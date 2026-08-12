Харчування дитини в лікарні: що батьки мають знати

Коли дитина потрапляє до лікарні, батьки зосереджені на лікуванні і це зрозуміло. Але саме тоді, коли організм бореться з хворобою, харчування стає частиною лікування, а не другорядним питанням. Нещодавно я підняла цю тему публічно і батьки ділилися досвідом, і саме ці історії стали приводом розповісти детальніше.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Як все влаштовано

Харчування дітей у лікарнях регулює наказ МОЗ №931. Він визначає добові норми продуктів у грамах для різних вікових груп: скільки м'яса, овочів, круп має отримувати дитина залежно від віку. Окремого стандарту для дитячого лікарняного харчування поки що немає, ті самі норми, що і для дорослих, але з іншими кількостями.

Лікарня або готує їжу самостійно на власному харчоблоці, або замовляє послугу у кейтерингової компанії. В обох випадках фінансування йде через НСЗУ в межах Програми медичних гарантій, харчування входить до медичної послуги і для пацієнта є безоплатним.

Права батьків

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Якщо дитині до 6 років, один із батьків має право перебувати з нею в стаціонарі і отримувати безоплатне харчування та місце для проживання. Для дітей старшого віку це право зберігається, якщо дитина тяжкохвора і лікар підтвердив потребу в батьківському догляді. Це закріплено статтею 64 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я».

Що кажуть батьки

Досвід дуже різний: хтось писав, що в лікарні годували просто, але смачно. Хтось — що дитина відмовлялась їсти і родина рятувалась готовою їжею з супермаркету. Одна мама розповіла, що лежала з сином в інфекційному відділенні, залишити малюка не могла, й просто сиділа голодна. Хтось зауважив, що їжа в одному закладі не мінялась роками.

Все це говорить про те, що якість харчування залежить від конкретного закладу, а не від системного стандарту.

Що змінюється

МОЗ готує оновлену версію наказу №931. Для дітей це означає окреме врегулювання прикорму для немовлят, розширений перелік дозволених продуктів, можливість індивідуальних замін з урахуванням алергій і харчових вподобань, а дієтолог або нутриціолог стане обов'язковою частиною команди.

Наказ — важливий крок, але реформа лікарняного харчування набагато ширша. Це і стан харчоблоків, і впровадження стандартів безпеки, і питання харчування батьків, які перебувають поруч з дитиною, і головне — контроль за виконанням того, що вже прописано.

Що можуть зробити батьки зараз

Якщо дитина не їсть лікарняну їжу — скажіть про це лікарю. Відмова від їжі може впливати на лікування. Якщо дитині до 6 років, запитайте про своє право на харчування як супроводжуюча особа.

І нарешті, наказ МОЗ №931 є публічним документом, його можна переглянути і звірити, чи відповідає те, що отримує дитина в лікарні, встановленим нормам.