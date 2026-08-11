У Сент-Луїсі немає явної фаворитки. Українська шахістка Анна Музичук стартувала на престижному шаховому турнірі

Які її шанси на перемогу і хто фаворит турніру — на LB.ua .

У кожному турнірі беруть участь по 10 учасників, які грають за коловою системою. Базовий призовий фонд у чоловіків — 350 тисяч доларів, а разом з бонусним пулом за результативні партії (125 тисяч) сума зростає до 475 тисяч. Переможець одержить 100 тисяч доларів. У жінок розігрують 250 тисяч, переможниця отримає 60 тисяч. Звичайно, українських любителів шахів більше цікавить саме жіночий турнір, адже тут грає Анна Музичук.

Традиційні шахові турніри, які проходять у США, а саме в Сент-Луїсі, стартували 10 серпня. Жіночі змагання називаються Кубок Кернс — на честь дівочого прізвища Джинн Кернс Сінкфілд, співзасновниці Шахового клубу Сент-Луїса. Чоловічі — Кубок Сінкфілда, на честь її чоловіка-співзасновника Рекса Сінкфілда.

Регламент змагань

Склад жіночого турніру: Бібісара Асаубаєва (Казахстан, рейтинг 2538), Анна Музичук (Україна, 2529), Хампі Конеру (Індія, 2524), Тань Чжуньї (Китай, 2520), Олександра Костенюк (Швейцарія, 2504), Дів'я Дешмух (Індія, 2490), Вайшалі Рамешбабу (Індія, 2489), Карісса Їп (США, 2459), Ставрула Цолакіду (Греція, 2433), Еліс Лі (США, 2430).

Контроль часу в обох турнірах: 90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожний хід, починаючи з першого. Вихідний — 15 серпня.

П'ять шахісток одного рівня

Як бачимо, Анна Музичук є другою за рейтингом. Причому перші п'ять шахісток перебувають приблизно в одній рейтинговій зоні. Різниця між ними дуже невелика, тому визначити заздалегідь, хто саме є фаворитом, дуже складно.

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Фото: EPA/UPG Українська шахістка Анна Музичук

Утім спробуємо поміркувати про шанси учасниць. Останнім часом відмінні результати і досить якісну гру показує Асаубаєва. Можливо, вона і є головною претенденткою на перемогу. Проте українка теж може поборотися за загальний успіх. Нагадаємо, Анна програє рідко, а тому в таких рівних змаганнях зазвичай виступає непогано. Звичайно, все залежить від того, в якій формі львів'янка підійде до турніру.

Тут доречно згадати, що половина цих шахісток уже сиділа за одними столами чотири місяці тому на Турнірі претенденток на Кіпрі. Музичук потрапила туди в останній момент: місце звільнила Хампі Конеру, українка отримала його як найвища за рейтингом серед тих, хто не кваліфікувався. Свій шанс вона використала краще, ніж можна було сподіватися. Обігравши Чжу Цзінер і Катерину Лагно, після сьомого туру Музичук одноосібно очолювала таблицю, але на другому колі темп упав, і право на матч з чемпіонкою світу зрештою здобула Вайшалі Рамешбабу — 8,5 очка з 14. Другою фінішувала Асаубаєва. Тепер усі три знову за столами, тільки вже в Сент-Луїсі.

Фото: FIDE Українська шахістка Анна Музичук роздумує над ходом

Претендує на перемогу і Вайшалі. Деякі гарячі голови вже поспішили коронувати її. Але знаючи силу гри чинної чемпіонки китаянки Цзюй Веньцзюнь, а також її досвід, радили б не поспішати з цим. Ба більше, в матчі за корону перевага буде на боці китаянки. Тань, Конеру й Дешмух теж можуть посперечатися за перемогу. А от дві американки й грекиня навряд чи будуть серед призерів.

Фото: FIDE Анна Музичук під час матчу

У першому турі зустрілися Музичук — Асаубаєва, Конеру — Цолакіду, Тань — Їп, Лі — Костенюк і Вайшалі — Дешмух. Як бачимо, Музичук дісталася найгрізніша суперниця, однак усе ж білими. І цей іспит українка склала — нічия. У трьох інших партіях перемогли Тань, Дешмух і Лі, які й очолили таблицю після першого туру.

Претендент на корону приїхав на генеральну репетицію

У чоловічому турнірі грають Фабіано Каруана (США, 2792), Джавохір Сіндаров (Узбекистан, 2777), Вінсент Кеймер (Німеччина, 2767), Веслі Со (США, 2765), Аніш Гірі (Нідерланди, 2764), Прагнанандха Рамешбабу (Індія, 2750), Йорден ван Форест (Нідерланди, 2728), Левон Аронян (США, 2721), Максим Вашʼє-Лаграв (Франція, 2713) і Сем Севʼян (США, 2701).

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Фото: EPA/UPG Джавохір Сіндаров (ліворуч) під час шахової партії

Головна фігура тут Сіндаров. Двадцятилітній узбек у квітні виграв Турнір претендентів на Кіпрі з рекордним для сучасного формату результатом 10 очок з 14, шість перемог і жодної поразки, причому перше місце він собі забезпечив за тур до фінішу. Наприкінці року Джавохір зіграє за світову корону проти чинного чемпіона Гукеша Доммараджу в Женеві. Протистояння триватиме з 25 листопада до 15 грудня. На момент старту обом суперникам буде по 20 років. Як наслідок, матимемо наймолодший двобій за корону в історії шахів, але це буде потім.

Згідно із серпневим рейтингом ФІДЕ, Сіндаров четвертий у світі з 2777 очками, тоді як Гукеш після невдалого турніру в Ченнаї має 2703 і не входить навіть у першу двадцятку. Тому Сент-Луїс для претендента — остання серйозна перевірка перед матчем за шахову корону.

Фото: EPA/UPG Шахові фігури

Відзначимо, що чоловіки розпочали виступ на турнірі в помірному темпі. У першому турі Каруана білими обіграв ван Фореста, а решта партій завершилася нічиєю.

За перебігом шахового турніру в США слідкуйте на LB.ua.