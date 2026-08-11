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​Світоліна обіграла "нейтральну" росіянку Александрову і пройшла до півфіналу WTA 1000 в Торонто

Для українки це вже сьомий півфінал турнірів WTA у 2026 році.

​Світоліна обіграла "нейтральну" росіянку Александрову і пройшла до півфіналу WTA 1000 в Торонто
Еліна Світоліна під час гри
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала "нейтральну" росіянку Катерину Александрову і пройшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Торонто.

Про це повідомляє Суспільне. Спорт.

У першій партії українка поступилася з рахунком 3:6 - здійснила одразу три подвійні помилки і мала лише 58% реалізації першої подачі. 

Взяти повноцінний реванш Світоліній вдалося у другій партії, в якій вона не віддала Алєксандровій жодного гейму - 6:0. Перемогою Еліни закінчився і третій сет: здійснивши ривок 4:1 на старті, українська тенісистка довела цю перевагу до рахунку 6:3.

Матч тривав 1:34 години. Українка використала шість з восьми брейкпойнтів, а "нейтральна" суперниця - лише три.

Для Світоліної це вже сьомий півфінал турнірів WTA у 2026 році. І перший за три місяці - востаннє до цієї стадії українська тенісистка доходила ще у травні в Римі, коли здобула перемогу.

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