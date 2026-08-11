​Світоліна обіграла "нейтральну" росіянку Александрову і пройшла до півфіналу WTA 1000 в Торонто

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала "нейтральну" росіянку Катерину Александрову і пройшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Торонто.
Про це повідомляє Суспільне. Спорт.
У першій партії українка поступилася з рахунком 3:6 - здійснила одразу три подвійні помилки і мала лише 58% реалізації першої подачі.
Взяти повноцінний реванш Світоліній вдалося у другій партії, в якій вона не віддала Алєксандровій жодного гейму - 6:0. Перемогою Еліни закінчився і третій сет: здійснивши ривок 4:1 на старті, українська тенісистка довела цю перевагу до рахунку 6:3.
Матч тривав 1:34 години. Українка використала шість з восьми брейкпойнтів, а "нейтральна" суперниця - лише три.
Для Світоліної це вже сьомий півфінал турнірів WTA у 2026 році. І перший за три місяці - востаннє до цієї стадії українська тенісистка доходила ще у травні в Римі, коли здобула перемогу.
- У півфіналі Світоліна зіграє проти польки Іги Швьонтек, яка на стадії 1/8 фіналу вибила з турніру іншу українку - Марту Костюк. Докладніше про турнір читайте в матеріалі LB.ua "На шляху до «нейтральних» тенісисток. Як справи у Світоліної і Костюк на «тисячнику» в Торонто".