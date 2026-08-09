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Території культури

2-й фестиваль «Вирій. Простонеба». Фоторепортаж

8-го та 9-го серпня в павільйоні «КИТ» на ВДНГ триває другий етно-електронний фестиваль «Вирій. Простонеба», який поєднує фольк із сучасністю. У програмі фестивалю – музичні, театральні і танцювальні елементи; щоб потрапити на нього, крім квитка потрібен костюм в етнічному стилі. Цьогоріч на «Вирії» можна навіть одружитися: для молодят приготували окремий весільний простір і золоті обручки у подарунок.

Публікуємо фоторепортаж з події.

Території культури

Фото: Зоряна Стельмах

Перший фестиваль «Вирій» відбувся у 2025-му році з ініціативи команди фестивалю «Кураж» у 2025-му році. За даними організаторів, тоді його відвідало 12 тисяч людей.

Цьогоріч на музичній сцені «Вирію» виступає понад 20 артистів; серед хедлайнерів – Святослав Вакарчук, Крихітка, NAZVA, Vivienne Mort, Олег Скрипка & Воплі Відоплясова, The ВЙО, ісландський гурт GusGus, мексиканський дует Zombies in Miami.

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

На театральній сцені триває безперервний перформанс за мотивами повісті «В неділю рано зілля копала» Ольги Кобилянської. Його курує режисер Іван Уривський, відомий постановкою вистави «Конотопська відьма». Художником по костюмах фестивалю цьогоріч став Назар Дідик. Також окремий перформанс представляє шоу-балет Freedom Ballet.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

В інтерактивній зоні фестивалю можна пройти майстер-клас з плетіння вінків або замовити фотопортрет у гуцульського світляря Івана Ходанича та фотографки Вікторії Артемкіної чи акварельний скетч у фешн-ілюстраторки Наталії Волобуєвої. А ще – зробити татуювання у тату-корнері VARTUYE.

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Обов’язковою умовою для відвідувачів «Вирію» є дрескод. Цього року організатори обрали для нього формулу “розкуте етно, етнофутуризм, дикість, природність та свобода,” маючи на увазі сучасне переосмислення українського традиційного одягу. 

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Особливість цього року – спеціальна локація для молодят створена спільно з Дією та ювелірним брендом Guzema. Закохані пари можуть офіційно зареєструвати шлюб та отримати у подарунок золоті обручки, дизайн яких розробили спеціально для фестивалю. Цю новинку організатори запровадили за досвідом минулого року, коли щойно одружені пари приходили на фестиваль, аби відсвяткувати свій шлюб.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
Вероніка Якимець, журналістка
Зоряна СтельмахЗоряна Стельмах
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