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У Варшаві проведуть Дні української музики

У програмі – українські музичні твори XVII-XX століть.

CultHub
У Варшаві проведуть Дні української музики
Фото: надано організаторами

З 6 до 13 вересня у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського відбудуться 12-ті Дні української музики у Варшаві, повідомляють організатори.

На фестивалі виконають українську музику від найдавніших хорових зразків до сучасної академічної, а також традиційну та фольклорну.

«Дні музики української у Варшаві – це найбільш масштабний захід в Польщі, що представляє українську музику», – йдеться у заяві засновника та постійного директора фестивалю Романа Реваковича.

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Цьогоріч у програму увійшли чотири різні за жанром та характером концерти. 

6-го вересня о 19.00 фестиваль відкриє сольний фортепіанний концерт Данила Саєнка. Піаніст виконає твори українських композиторів XIX та XX століть – Миколи Лисенка, Левка Ревуцького, Всеволода Задерацького, Бориса Лятошинського, Євгена Станковича та Віктора Косенка.

8-го вересня о 19.00 ансамбль PARTES з Києва під диригуванням Наталії Хмілевської представить хорову спадщину XVII та XVIII століть, зокрема твори Миколи Дилецького, Дмитра Туптала, Андрія Рачинського, Максима Березовського, а також композиції трьох анонімних авторів.

11 вересня о 19.00 відбудеться камерний концерт зі співом та грі на колісній лірі Андрія Ляшука, який виконає українські народні пісні.

13 вересня о 19.00 фестиваль завершить концерт Симфонічного оркестру Національної філармонії України під диригуванням Теодора Кухара (американець українського походження). Солістом стане львівський скрипаль Андрій Чайковський. У програмі прозвучить музика композиторів ХХ-ХХІ ст.: Романа Придаткевича, Бориса Лятошинсього, Євгена Станковича та Івана Небесного.

Про Дні української музики у Варшаві:

  • уперше відбулись 1999-го року – їх започаткував польський диригент українського походження Роман Ревакович;

  • наступні фестивалі проводили нерегулярно – у 2001, 2004 і 2012 роках (у 2004-му та 2012 – у співпраці з варшавською Національною філармонією), з 2019-го року захід став щорічним та проходить за трирічні дотацї Міста Варшави та Міністерства культури та національної спадщини Польщі;

  • у «Днях» беруть участь українські та польські виконавці;

  • упродовж останніх років проводять трансляції на каналі YouTube Фонду Pro Musica Viva, згодом записи концертів залишають у відкритому доступі. Концерти також транслюють на хвилях Польського радіо.

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