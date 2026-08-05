На 20-й Венеційській архітектурній бієнале Україна представить проєкт про житло для переселенців в Калуші

На 20-й Міжнародній архітектурній виставці (La Biennale di Venezia) у 2027 році український павільйон представить проєкт «КО-ХАТИ. Море питань» від ГО «МЕТАЛАБ», який переміг у відбірковому конкурсі. Про це повідомила пресслужба Українського Інституту.

За описом, в основу проєкту лягла ініціатива «КО-ХАТИ», яку створили у 2022 році, аби перетворювати занедбані будівлі на житло для переселенців. Ідеться про досвід в Калуші, де в будівлі реконструйованого колишнього дитсадку оселилися понад сто людей.

Проєкт поєднає басейн та відеоінсталяції.

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Як пояснюють автори проєкту, басейн є звичною муніципальною інфраструктурою в безпечному суспільстві; натомість у контексті українського досвіду переміщення він стає майже абсурдним: «Його неможливо виправдати якоюсь «необхідністю», як дах, опалення чи ліжко. Саме тому басейн стає таким дитячим і водночас болючим питанням: а можна вже плавати? Чи має соціальне житло право говорити не лише про виживання, а й про гідність, прохолоду, відпочинок і майже заборонену насолоду – басейн?»

Навколо водойми рзташують повільні відеоетюди режисерки Надії Парфан про звичайне життя в Калуші. За задумом, їх відображення у воді утворить «портали» в реальний світ ініціативи «КО-ХАТИ».

Павільйон має на меті порушити питання: «коли можна почати жити?», «коли можна думати не тільки про дах, а й про двір, тінь, красу, відпочинок, спільний простір, спокій і насолоду?», «коли можна дозволити собі радість?», «коли можна будувати для життя та задоволення, якщо війна не має видимого «після»?».

Комісаром Українського павільйону на Архітектурній бієнале 2027 стане генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

До складу журі відбіркового конкурсу входили: колишня комісарка Українського павільйону Тетяна Філевська (нині заступниця Міністра культури України), директорка з архітектури, дизайну та моди в British Council і комісарка Британського павільйону Севра Девіс, архітектор та урбан-дизайнер Martin Duplantier Architectes, засновник і партнер архітектурного бюро «ФОРМА» Олексій Петров (Український павільйон 2023 року) та мультидисциплінарна архітекторка та художниця Богдана Косміна (Український павільйон 2025 року).

Про ГО «МЕТАЛАБ»:

– урбаністична лабораторія в Івано-Франківську; займається темами сталості, розвитку громад, доступного житла та продуктового дизайну;

– виникла на базі урбаністичного напряму благодійної організації «Тепле Місто» у 2017 році; Анна Пашинська і Олександр Шевченко долучилися і розвивали його, у 2018 до проєкту доєдналася Анна Доброва;

– співпрацює з «Промприладом» у межах проєкту «Нова економіка Франківська»;

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– проводила фестиваль Сеанс Міського Сканування;

Про Міжнародну архітектурну виставку – La Biennale di Venezia: