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У Франції вийде дитяча книжка «Позахмарна історія» української письменниці Слави Світової

В Україні книжка перемогла у Мистецькому конкурсі з видання книг у 2024 році.

CultHub
У Франції вийде дитяча книжка «Позахмарна історія» української письменниці Слави Світової
Обкладинка українського видання книги "Позахмарна історія" Слави Світової
Фото: Видавництво "Каламар"

Французьке видавництво «Èditions Père Fouettard» придбало права на публікацію книги для дітей «Позахмарна історія» української письменниці Слави Світової, повідомляє видавництво «Каламар».

«Позахмарна історія» розповідає про пригоди Хмаринки, яка вирушає на пошуки скарбу в похмурне місто за порадою своєї мудрої бабусі. Її фантазія, спостережливість та творчий підхід до буденності перетворюють звичайний день на пригоду. Історія порушує питання про те, що таке щастя, в чому сенс життя і де знайти щоденну радість. 

Ілюстрації до книги створив Олександр Шатохін. В Україні «Позахмарну історію» опублікувало видавництво «Каламар». Перший наклад вийшов за підтримки Українського інституту книги (УІК) після перемоги в Мистецькому конкурсі з видання книг 2024.

Про Славу Світову:

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    українська письменниця, тренерка зі словесної майстерності та творчості та експертка з питань креативності та розкриття творчого потенціалу;

  • співзасновниця феміністичного видавництва Creative Women Publishing та креативного жіночого простору Creative Women Space;

  • стала лавреаткою конкурсу найкращих дитячих та підліткових видань «Топ БараБуки 2025» за книгу «Позахмарна історія» у категорії «Художня проза для молодшого шкільного віку»;

  • серед інших творів авторки: «Жменька слів для доброго настрою» (2014), «Жила-була я» (2016) та книжок для дітей «Великий космічний апчих» (2020), «Зараз щось як розкажу! Весела книжка чудес та історій» (2022), «Сантана Суперклаус. Остання Хранителька Свята» (2023).

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