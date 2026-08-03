У Франції вийде дитяча книжка «Позахмарна історія» української письменниці Слави Світової

В Україні книжка перемогла у Мистецькому конкурсі з видання книг у 2024 році.

Французьке видавництво «Èditions Père Fouettard» придбало права на публікацію книги для дітей «Позахмарна історія» української письменниці Слави Світової, повідомляє видавництво «Каламар».

«Позахмарна історія» розповідає про пригоди Хмаринки, яка вирушає на пошуки скарбу в похмурне місто за порадою своєї мудрої бабусі. Її фантазія, спостережливість та творчий підхід до буденності перетворюють звичайний день на пригоду. Історія порушує питання про те, що таке щастя, в чому сенс життя і де знайти щоденну радість.

Ілюстрації до книги створив Олександр Шатохін. В Україні «Позахмарну історію» опублікувало видавництво «Каламар». Перший наклад вийшов за підтримки Українського інституту книги (УІК) після перемоги в Мистецькому конкурсі з видання книг 2024.

Про Славу Світову: