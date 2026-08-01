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Джоан Ролінґ підтримала українського захисника, який переповідав "Гаррі Поттера" у російському полоні

Морпіх Олександр Іванов провів 1494 дні у російському полоні.

Джоан Ролінґ підтримала українського захисника, який переповідав "Гаррі Поттера" у російському полоні
Фото: Ukraine WOW

Британська письменниця Джоан Ролінґ надіслала листа та книгу з особистим підписом українському захиснику Олександру Іванову, який провів 1494 дні у російському полоні. 

Як розповідають LB.ua у ГО Ukraine WOW, у російському полоні Олександр Іванов напам'ять переповідав іншим українським військовополоненим усі сім книжок про Гаррі Поттера, допомагаючи пережити найважчі дні.

Фото: Ukraine WOW

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Морський піхотинець захопився світом Гаррі Поттера ще в дитинстві. Він перечитував книги Джоан Ролінґ стільки разів, що вивчив їх майже напам'ять. 

У 2015 році Олександр почав служити у морській піхоті. На початку повномасштабного вторгнення він боронив Маріуполь у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Після боїв на заводі Ілліча 12 квітня 2022 року Олександр востаннє вийшов на зв'язок із рідними, а згодом опинився в російському полоні, де провів понад чотири роки.

У полоні забороняли розмовляти між собою, тож Олександр почав пошепки, щоб не почули охоронці, переповідати побратимам історії про Гаррі Поттера – всі сім томів по черзі. Виявилося, що багато хто з них ніколи не читав Джоан Ролінґ. А коли Олександр закінчував історію, хлопці просили розповісти її знову. 

Історія Олександра набула широкого розголосу в Україні завдяки сюжетам ТСН,  де про нього розповідала його дружина Неллі Іванова. Також його друзі – кореспондентки ТСН Наталя Нагорна та Неллі Ковальська із сином Степаном – приїжджали висвітлювати кожен обмін військовополоненими з надією побачити Олександра серед звільнених. 

Щоразу вони везли із собою символічні речі зі світу Гаррі Поттера – чарівну паличку, іграшкову полярну сову, шкарпетки з написом «Доббі вільний» та плакат з однією із найвідоміших цитат саги: «Після стількох років?» – «Завжди». Про це вони розповіли у своїх соцмережах.

Громадська організація Ukraine WOW побачила зворушливу історію Олександра і вирішила звернутися до Джоан Ролінґ.

«Ми прочитали про Олександра та його любов до всесвіту Гаррі Поттера й одразу зрозуміли, що не можемо залишитися осторонь. Хотілося, щоб авторка “Гаррі Поттера” дізналася, як її історії допомогли українському захиснику та його побратимам вистояти в російському полоні. Адже сьогодні в Україні історії про боротьбу добра і зла, дружбу, відвагу та захист тих, кого любиш, набули зовсім іншого значення. Ми щасливі, що отримали не лише відповідь, а й книгу з підписом Джоан Ролінґ і її особисте звернення до Олександра. Для нас велика радість передати цей подарунок саме в день народження Гаррі Поттера і його авторки», – коментують співзасновниці ГО Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Джоан Ролінґ написала Олександру лист зі словами підтримки:

«Я чула, що ви великий шанувальник Гаррі Поттера і що ці історії стали для вас джерелом підтримки під час російського полону. Я дуже рада дізнатися, що вас звільнили і ви повернулися додому, в Україну. Від щирого серця бажаю вам довгого й щасливого життя».

Лист і книгу Олександру передали 31 липня – в день народження письменниці та найвідомішого з її персонажів.

«Коли я був у полоні, навіть уявити не міг, що одного дня отримаю лист від Джоан Ролінґ. Її книги допомагали мені та моїм побратимам не втрачати надію, а її слова стали для мене великою підтримкою. Я дуже щасливий і безмежно вдячний. Щиро ваш, Майорчик, що вижив», – говорить морпіх Олександр Іванов.

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