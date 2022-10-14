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Помер актор, який зіграв роль Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера

Роббі Колтрейн також знявся в детективному серіалі "Метод Крекера" та стрічках про Джеймса Бонда "Золоте око" та "І всього світу замало".

Помер актор, який зіграв роль Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера
Фото: скріншот відео

Помер актор Роббі Колтрейн, відомий роллю Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера, повідомляє ВВС.

Актору було 72 роки. Він закінчив життя у королівському госпіталі Форт-Веллі в Шотландії.

За словами його агентки Белінди Райт, Колтрейн зіграв роль, яка "принесла радість дітям і дорослим у всьому світі".

"Особисто я пам'ятатиму його як незмінно лояльного клієнта. Крім того, що він був чудовим актором, він був інтелектуальним криміналістом, блискуче дотепним", - зазначила Райт.

Роббі Колтрейн також знявся в детективному серіалі "Метод Крекера" та стрічках про Джеймса Бонда "Золоте око" та "І всього світу замало".

В актора залишилася сестра, а також дружина і двоє дітей.

Нагадаємо, цьогоріч у віці 73 років померла австралійська акторка та співачка Олівія Ньютон-Джон, яка найбільше відома виконанням ролі Сенді в популярному мюзиклі “Бріолін”.

А у віці 94 роки відійшов у засвіти Монті Норман – автор легендарної музичної теми про Джеймса Бонда.

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