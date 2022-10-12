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Музей Майдану оголосив програму Дня захисників та захисниць України

Серед заходів - спільна молитва за Україну, покладання квітів до портретів Героїв Небесної Сотні та онлайн-марафон “Голоси боротьби”.

Музей Майдану оголосив програму Дня захисників та захисниць України
Фото: Музей Майдану

14 жовтня відбудуться заходи до Дня захисника та захисниці України. Про це повідомила пресслуба Музею Майдану.

 З 10-ї до 11-ї години в Екуменічному храмі Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників на алеї Героїв Небесної Сотні пройде спільна молитва за Україну та її захисників. 

Після неї усі охочі можуть вшанувати памʼять загиблих та приєднатися до покладання квітів до портретів Героїв Небесної Сотні. 

Окрім цього, Український інститут національної пам’яті та Музей Майдану проведуть онлайн-марафон “Голоси боротьби”. До заходу, запланованого на честь 80-річниці створення Української повстанської армії та Дня захисників і захисниць України можна буде доєднатися з 13-ї до 18-ї години. Запрошені учасники - історики й дослідники Української повстанської армії Іван Патриляк, Марина Мірзаєва, Микола Посівнич та Леся Онишко.

 У рамках марафону покажуть відеопроєкт "Нескорені" про нащадків воїнів УПА, які сьогодні захищають нас на передовій; відеоспогади про звитяги та боротьбу повстанців. 

Також із передової до онлайн-трансляції приєднаються соліст гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк, соліст гурту "Юркеш" Юрій Юрченко та гурт "Веремій". 

Захід транслюватиметься на сторінках організаторів, серед яких - Український інститут національної пам’яті та Національний музей Революції Гідності (Музей Майдану).

Нагадаємо, у квітні до Музею Майдану передали бородянського півника разом із шафкою. Шафка та керамічний півник авторства Валерія та Надії Протор’євих стали символом стійкості українців. 

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