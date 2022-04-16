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Бородянського півника передали до музею разом із шафкою

Вони увійшли у фонд Національного музею Революції Гідності

Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Фото: Єлизавета Серватинська

Кухонна шафа з керамічним півником, які вціліли під час бомбардування Бородянки, стали надбанням музейного фонду України. Про це повідомив Штаб порятунку спадщини. 

14 квітня, з дозволу власниці квартири Надії Сватко, співробітники ДСНС демонтували шафку зі стіни розбомбленого будинку та передали Національному музею Революції Гідності (Музей Майдану). Зберегли навіть шурупи, якіми шафка кріпилась до стіни. 

Стіну із шафкою до демонтажу, навколишню місцевість та руїни будівель задокументувала компанія DroneUA за допомогою дрона для створення 3-D моделей. Завдяки детальній фото- і відеозйомці зафіксовано розміщення кожної деталі, що у майбутньому дозволить відтворити у музеї розташування і середовище з максимальною точністю.

Крім цього, представники Музею Майдану та Довженко-Центру зафотографували та зібрали навколишні предмети, зафіксували усні свідчення мешканців прилеглих будинків.

У “рятувальній операції” також взяли участь Культурна інституція "Міжвухами," Штаб порятунку спадщини та ПрАТ «Систем Солюшнс», за підтримки Бородянської об’єднаної територіальної громади та МКІП.

Штаб культурної спадщини назвав цю операцію своєю першою експедицією за порятунку спадщини та оголосив про намір системно продовжувати роботу зі збору історії цієї війни. 

“Наше завдання – фіксувати і зберігати матеріальні та нематеріальні свідчення стійкості і сміливості українців, їх здатності до взаємодопомоги, взаємопідтримки та непоступливості перед ворогом, героїчну боротьбу українців за гідність та свободу,” - йдеться у повідомленні Штабу.

Нагадаємо, шафка та керамічний півник авторства Валерія та Надії Протор’євих стали символом стійкості завдяки світлині київської фотокореспондентки Єлизавети Серватинської. Пізніше подібних півників отримали у подарунок президент Володимир Зеленський та прем’єр Британії Борис Джонсон.

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