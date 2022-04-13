У Відні скасували концерт на підтримку України через зв’язки оркестру з російським банком

Благодійний концерт на підтримку України у Відні був скасований через фінансування оркестру одним з державних банків Росії. Про це пише Суспільне з посиланням на The New York Times.

Концерт, одним з учасників якого був заявлений російський колектив MusicAeterna під проводом диригента Теодора Курентзиса, мав відбутися у вівторок, 12 квітня в одному з провідних концертних залів Австрії "Konzerthaus". MusicAeterna базується у Санкт-Петербурзі та частково фінансується банком ВТБ, щодо якого США та західні країни ввели низку санкцій через війну РФ в Україні.

Представники "Konzerthaus" повідомили, що скасували концерт після того, як своє занепокоєння щодо участі російських артистів на заході, присвяченому Україні, виразив посол Василь Химинець.

"Віденський Konzerthaus не може ігнорувати політичний вимір виступу петербурзького оркестру під час великих страждань, спричинених загарбницькою війною Російської Федерації проти України", – сказав Маттіас Наске, виконавчий директор і художній керівник залу.

У той же час, Ельбська філармонія в Гамбурзі заявила що не планує скасовувати серію концертів MusicAeterna цього тижня.

Нагадаємо, музикознавча спільнота України закликала музикантів усього світу не мати справ з російською культурою до кінця війни.