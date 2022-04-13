Російські обстріли пошкодили офіси та склади близько 20 українських видавництв

Через обстріли військами РФ українських міст пошкоджено близько 20 офісів та складів українських видавців. Про це йдеться в опитуванні культурно-видавничого проєкту Читомо «Як працюють українські видавці в умовах війни».

Зокрема мова йде про такі видавництва, як «Ранок», «BOOKSHA», «Тези», «Жорж», «АСАА», «Фоліо», «Блим-Блим», видавництво Жупанського, «Віхола», «Мольфар», «ПЕГАС», «Час майстрів», «Парасоля», видавнича група «Основа», видавництво «4mamas» та інші — це 22% опитаних видавців.

Більшість пошкоджених приміщень у Харкові. 78% опитаних кажуть, що їхні офіси залишилися в неушкодженому стані.

«Наш офіс та склади з готовими накладами знаходяться у Харкові, тому перш за все ми, як бізнес, хотіли би, щоб була можливість перевезти все в безпечне місце, щоб ми могли відправляти замовлення, які в нас є», — зазначають у видавничій групі «Основа» та видавництві «4mamas».

«Зараз ми оновлюємо інформацію з наявності позицій, на жаль, асортимент дещо обмежений, адже відвантажуємо замовлення з тих складів нашої організації, що розташовані на безпечних територіях. Головний склад у Харкові наразі залишається заблокованим через постійні обстріли російських окупантів», — коментують ситуацію у видавництві «Ранок».

Yakaboo перевезли мільйон українських книжок зі свого складу з-під Києва на захід України. А от IST publishing все ще потребує евакуації книжок з Києва та Харкова, така ж необхідність є в ЇZHAK та ACCA.

«Здійснювати продаж книжок немає можливості, оскільки орендований склад наразі закритий, а в Києві не залишилось наших співробітників», — зазначають у видавництві «КЛІО».

95,1% видавців зазначають, що продажі книжок катастрофічно знизилися за місяць війни. Зменшилися, але не суттєво у 3,7%, а зросли всього лише у 1,2%.

Онлайн-опитування гравців книжкового ринку проходило з 26 березня по 8 квітня 2022 року. В ньому взяло участь 81 видавництво з усієї України.

Нагадаємо, що в результаті російського вторгнення у Харкові частково була пошкоджена одна з найбільших друкарень України — «Юнісофт».

Крім того, окупанти пошкодили Будинок творчості письменників у місті Ірпінь, та будинок письменників «Слово» у Харкові.