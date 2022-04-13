Втрати росіян склали вже 19 800 осіб особового складу

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали близько 19800 осіб особового складу, 739 танків, 1964 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- артилерійських систем – 358 од,
- РСЗВ - 115 од,
- засоби ППО - 64 од,
- літаків – 158 од,
- гелікоптерів – 143 од,
- автомобільної техніки - 1429 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132,
- Спеціальна техніка - 25,
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
В Генштабі нагадали, що дані орієнтовні - підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.