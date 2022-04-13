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Втрати росіян склали вже 19 800 осіб особового складу

Ворожі війська втратили також 739 танків, 158 літаків, 143 гелікоптера.

Втрати росіян склали вже 19 800 осіб особового складу
Фото: ДПСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали близько 19800 осіб особового складу, 739 танків, 1964 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати противника:

  • артилерійських систем  – 358 од,
  • РСЗВ - 115 од,
  • засоби ППО - 64 од,
  • літаків – 158 од,
  • гелікоптерів – 143 од,
  • автомобільної техніки - 1429 од,
  • кораблі /катери  - 7 од,
  • цистерн з ПММ  - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132,
  • Спеціальна техніка - 25,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

В Генштабі нагадали, що дані орієнтовні - підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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