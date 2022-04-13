Втрати росіян склали вже 19 800 осіб особового складу

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали близько 19800 осіб особового складу, 739 танків, 1964 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

артилерійських систем – 358 од,

РСЗВ - 115 од,

засоби ППО - 64 од,

літаків – 158 од,

гелікоптерів – 143 од,

автомобільної техніки - 1429 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132,

Спеціальна техніка - 25,

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Інші втрати противника:

В Генштабі нагадали, що дані орієнтовні - підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.