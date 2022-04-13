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На Луганщині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині ситуація лишається напруженою, - ОВА

У більшості областей ніч пройшла спокійно.

На Луганщині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині ситуація лишається напруженою, - ОВА
Фото: t.me/luhanskaVTSA

У багатьох областях України ніч на 13 квітня минула відносно спокійно. Зокрема, на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині. Про це повідомляється у зведенні ОВА.

Житомирщина: пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів. Загиблих та постраждалих немає. Деталі з’ясовуються. 

Полтавщина: ввечері — ракетні удари по інфраструктурі в Миргороді. Інформація щодо постраждалих та  наслідків уточнюється. 

Харків: нічні обстріли окупантів продовжилися, вдень була масштабна пожежа в одній із адмінбудівель, яку гасили аж до вечора. По області окупанти обстріляли Барвінкове, це Ізюмський напрямок. За день по області 17 поранених цивільних, 4 людини загинули.

Луганщина: ворогом завдані удари по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, Новодружеську. Внаслідок обстрілів пошкоджено ще десять домівок. 

Загинула одна людина. 21 — врятували бійці ДСНС.

На Донеччині стабільно напружено. Основні напрямки — Авдіївка, Очеретинська ТГ, Мар'їнка та Вугледар. Руйнування приватних будинків. За добу одна людина загинула, 3 поранених цивільних.

Маріуполь: попри повну блокаду, яка встановилася з 1 березня, військові тримають оборону. 

Останні два дні окупанти не випускають із міста цивільних, які хочуть вийти або виїхати з обложеного міста.

Евакуація із Бердянська на Запоріжжя триває. 

На Херсонщині окупанти не полишають спроб закріпитися та з окупованих територій ведуть бойові дії в напрямку сусідніх областей. 

У селах, окупованих рашистами, ситуація залишилася незмінною. Область перебуває на межі гуманірної катастрофи. Без світла та води наразі перебуває понад 100 населених пунктів Херсонщини.

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