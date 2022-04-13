На Луганщині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині ситуація лишається напруженою, - ОВА

У багатьох областях України ніч на 13 квітня минула відносно спокійно. Зокрема, на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині. Про це повідомляється у зведенні ОВА.

Житомирщина: пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів. Загиблих та постраждалих немає. Деталі з’ясовуються.

Полтавщина: ввечері — ракетні удари по інфраструктурі в Миргороді. Інформація щодо постраждалих та наслідків уточнюється.

Харків: нічні обстріли окупантів продовжилися, вдень була масштабна пожежа в одній із адмінбудівель, яку гасили аж до вечора. По області окупанти обстріляли Барвінкове, це Ізюмський напрямок. За день по області 17 поранених цивільних, 4 людини загинули.

Луганщина: ворогом завдані удари по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, Новодружеську. Внаслідок обстрілів пошкоджено ще десять домівок.

Загинула одна людина. 21 — врятували бійці ДСНС.

На Донеччині стабільно напружено. Основні напрямки — Авдіївка, Очеретинська ТГ, Мар'їнка та Вугледар. Руйнування приватних будинків. За добу одна людина загинула, 3 поранених цивільних.

Маріуполь: попри повну блокаду, яка встановилася з 1 березня, військові тримають оборону.

Останні два дні окупанти не випускають із міста цивільних, які хочуть вийти або виїхати з обложеного міста.

Евакуація із Бердянська на Запоріжжя триває.

На Херсонщині окупанти не полишають спроб закріпитися та з окупованих територій ведуть бойові дії в напрямку сусідніх областей.

У селах, окупованих рашистами, ситуація залишилася незмінною. Область перебуває на межі гуманірної катастрофи. Без світла та води наразі перебуває понад 100 населених пунктів Херсонщини.