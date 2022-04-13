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Закордонні ЗМІ надали українцям безкоштовний доступ до електронних версій

Йдеться про Washington Post, Wall Street Journal, Economist та Financial Times.

Закордонні ЗМІ надали українцям безкоштовний доступ до електронних версій
Фото: ЦПД при РНБО

Провідні закордонні ЗМІ надали безкоштовний доступ до електронних версій для українських користувачів. Його надали не тільки для читачів з України, а й у країнах, де є багато українських біженців. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Американське видання The Washington Post надало безкоштовний доступ до своїх матеріалів для читачів України. У TWP пішли на такий крок уперше, але не уточнили, на який період діє безкоштовний доступ.

The Wall Street Journal також надає безкоштовний доступ для користувачів з України та у країнах, де є велика кількість українських біженців. Видання не уточнює, в яких країнах, як і скільки триватиме безкоштовний період.

The Economist за останній місяць стало удвічі більше публікувати статей на сайті, всі вони у безкоштовному доступі для українських користувачів.

Financial Times надало безкоштовний доступ до своїх ключових репортажів всім читачам з України.

Щоб оформити безоплатний доступ, потрібно зареєструватись на сайті видання і обрати регіон "Україна". Якщо ви за кордоном, потрібен VPN.

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