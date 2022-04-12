Медведчуку, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці, - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував затримання лідера "Опозиційної платформи - За Життя" Віктора Медведчука.

"Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни", - написав Подоляк у своєму Twitter.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала кума Путіна Медведчука.

18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Народного депутата від ОПЗЖ і кума Путіна підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Лідер ОПЗЖ перебував під домашнім арештом. 21 лютого, за кілька днів до повного наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого. 27 лютого у МВС підтвердили, що Медведчук виїхав у невідомому напрямку.