Росія знову обстріляла Миргород, - Лунін

Росія завдала ракетних ударів по Миргороду.

Інформацію підтвердив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Telegram.

"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", - зазначив Лунін.

За інформацією "Суспільне Чернігів", це вже четвертий обстріл міста. Вперше ворог наніс удар 24 лютого. Тоді обстріляли військовий аеродром у Миргороді. 2 квітня на Полтавщині обстріли були у Миргороді, Полтаві та Кременчуці.

Нагадаємо, 9 квітня РФ нанесла ракетний удар по інфраструктурному об’єкту міста. Постраждали двоє людей.