Ватикану передали бурхливу реакцію українців щодо ідеї Хресної дороги в Колізеї

У цю п'ятницю, 15 квітня, під час дійства з Папою Франциском українка і росіянка мали разом тримати хрест.

Українське посольство при Святому Престолі, глава УГКЦ, а також Апостольський нунцій передали у Ватикан бурхливу реакцію українців щодо проведення Хресної дороги в Колізеї.

Як відомо, 15 квітня (у Страсну п'ятницю в християн західного обряду) у Ватикані запланували проведення Хресної Дороги з Папою Франциском, під час якої українка і росіянка разом мали нести хрест під час ХІІІ стації.

Ця подія викликала бурхливу негативну реакцію в Україні.

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) заявив, що вважає таку ідею "невчасною, двозначною та такою, що не враховує контекст військової агресії росії проти України"

"Для греко-католиків України тексти і жести ХІІІ стації цієї Хресної Дороги є незрозумілими, ба навіть образливими, особливо в контексті очікуваного другого, ще кривавішого наступу російських військ на наші міста і села. Знаю, що й наші брати римо-католики поділяють ці думки та переживання", - наголосив Предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав зазначив, що переказав до Ватикану "ті численні негативні реакції багатьох єпископів, священників, монахів і монахинь та мирян, які переконані, що жести примирення між нашими народами будуть можливими лише тоді, коли закінчиться війна та винні у злочинах проти людяності будуть справедливо засуджені".

Предстоятель УГКЦ також попросив Святий Престол переглянути проєкт. Хресної дороги

Як сказав представник Папи Франциска в Україні Апостольський нунцій архієпископ Вісвальдас Кульбокас в коментарі часопису CREDO, сам він не організовував би молитву таким чином, тому що примирення має прийти пізніше.

"Вже вчора я передав реакцію з України... Примирення має настати тоді, коли агресія буде зупинена. І коли українці зможуть не тільки врятувати своє життя, але й свободу. І, звичайно ж, ми знаємо, що примирення відбувається тоді, коли агресор визнає свою вину і просить пробачення", - додав представник Папи Франциска.

Апостольський нунцій наголосив, що Ватикан вже знає про реакцію з України.

За словами посла України у Ватикані Андрія Юраша, "українське Посольство при Святому Престолі розуміє та поділяє загальну стурбованість української та багатьох інших спільнот щодо ідеї... Зараз ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити неможливість його реалізації та очікувані наслідки".