Китайська Huawei видалила зі свого магазину застосунки трьох російських банків

Активи цих фінансових установ заморожено через санкції ЄС і США, а операції з ними заборонено.

Китайська компанія Huawei видалила зі свого магазину AppGallery застосунки російських банків, які потрапили під санкції: ВТБ, "Открытие" і Промсвязьбанк.

Про це повідомляють профільні інтернет-ресурси країни-окупантки.

"Huawei видалила з AppGallery програми "ВТБ Онлайн", "Промзвсязьбанк", "Открытие". Раніше ці банки потрапили під санкції США та Євросоюзу. Спочатку програми видалили лише Apple та Google з App Store і Google Play. У AppGallery вони весь цей час були доступні", - сказано в повідомлені.

Активи цих фінансових установ заморожено через санкції, а операції з ними заборонено.

Банк «Открытие» підтвердив, що його застосунок видалили з магазину.

Минулого тижня під санкції США потрапили також Сбербанк та Альфа-Банк. Їхні програми також можуть видалити з магазинів.

Нагадаємо, Nokia повністю припиняє бізнес у Росії.