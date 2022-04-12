Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь

Вперше з моменту Другої світової війни Сполучені Штати можуть запровадити програму «ленд-лізу» . Якщо відповідний законопроєкт, який вже схвалив Сенат, підтримає Палата представників і його підпише президент США Джо Байден , Київ отримає американську оборонну зброю та засоби за простішою процедурою. Іншими словами, озброєння до нас доходитиме швидше, а його якість, вірогідніше за все, значно покращиться.

Про історію «ленд-лізу»

Про програму «ленд-лізу», яку організував уряд США для допомоги країнам – союзникам задля протидії гітлерівській Німеччині під час Другої світової війни, майже не пишеться у вітчизняних підручниках з історії. Ця ініціатива президента Рузвельта згадується побіжно, попри те, що саме вона врятувала і Британію, і Радянський Союз, і Китай від поразки.

Фото: wiki/Public Domain Президент США Франклін Д. Рузвельт підписує закон про ленд-ліз.

В радянські часи про ленд-ліз майже не розповідали, а якщо й говорив хтось, то в негативному ключі, наголошуючи, що СРСР є головним переможцем у війні, що він самотужки зміг відродити економіку і побудувати під час гарячої фази протистояння тисячі танків, сотні літаків, а головне – десятки потрібних оборонних заводів.

Все це було брехнею. Правда ж полягає у тому, що якби не «ленд-ліз», Британія остаточно програла би битву за Атлантику, її економіка була би знищена і країна могла би постати перед загрозою нацистської окупації. Якби не «ленд-ліз», Японія змогла би повністю знищити слабку армію Китаю. І якби не указ Рузвельта, СРСР програв би війну, бо вже у 1942 році, коли було погоджено із Москвою цю ініціативу, більше третини радянського населення перебувало у зоні окупації, ВВП країни знизився утричі, а величезна кількість оборонних підприємств була або знищена, або захоплена нацистами.

Якось ніхто в Москві від завершення Другої світової не згадував про прохання Сталіна до президента США у 1941 році – терміново створити другий фронт і «забезпечити Радянському Союзу 30 тисяч тон алюмінію на початок жовтня 1941 року та щомісячну мінімальну допомогу у кількості 400 літаків та 500 танків (малих або середніх). Без цих двох видів допомоги Радянський Союз або зазнає поразки, або буде ослаблений до того, що надовго втратить здатність надавати допомогу своїм союзникам своїми активними діями на фронті боротьби з гітлеризмом».

Сполучені Штати відповіли на це прохання, надавши за увесь час війни більше 11 млрд доларів, які пішли в першу чергу на поставки озброєння та необхідної для оборонної справи сировини.

Фото: National Archives and Records Administration Порох переданий США за ленд-лізом, складують в тунелі під землею.

Один короткий приклад: на початок війни у СРСР було більше 26 тисяч літаків, протягом війни союзники окремо надали Москві ще понад 8 тисяч.

Саме завдяки «ленд-лізу» СРСР, Британія та інші учасники антигітлерівської коаліції змогли перемогти нацистську Німеччину.

Умови позики

Перше. Радянському Союзу, як і багатьом учасникам програми «ленд-лізу», надавався безвідсотковий кредит з довготерміновою відстрочкою, причому перші виплати Москва розпочала лише у 1972 році, а завершила вже задовго після розпаду СРСР.

Друге. Гроші поверталися лише за вцілілу техніку, якої залишилося доволі мало. Москва до того ж списала більшу її частину.

Третє. Оплаті обов’язково підлягали товари цивільного призначення – залізничний транспорт, електростанції, пароплави, вантажівки та інше обладнання.

Четверте. США передавали не лише гроші та озброєння, а й кольорові метали, устаткування для заводів, рейси та потяги, сільськогосподарський транспорт, пальне, продовольство, медичне обладнання та медикаменти.

П’яте. Запроваджувався «ленд-ліз» у відповідь – СРСР мав надати доступ США до технології виробництва порохів для снарядів систем залпового вогню («Катюш»). Деякі інші держави оформлювали дозвіл на встановлення американських баз на своїх територіях.

Фото: Wikimedia Американський танк M3 Stuart і частина бомбардувальника Ду́глас А-20, відправляються конвоєм в СРСР за програмою ленд-лізу, 1942—1943 рр.

«Ленд-ліз» для України

Минулого тижня Сенат США схвалив законопроєкт «Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022», іншими словами – окрему програму «ленд-лізу» для України. Показово, що ця законодавча ініціатива, яка має двопартійну підтримку, була зареєстрована ще 19 лютого 2022 року – до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави.

Нинішня програма «ленд-лізу», яку запропонували сенатори від Демократичної та Республіканської партій, має кілька важливих нюансів.

По-перше, США можуть надавати Україні в оренду або за безготівковим кредитом будь-яке оборонне озброєння чи засоби, зокрема й необхідні для його створення. Це є доволі широкі рамки, які можуть включати у себе не лише літаки, танки, артилерію чи каски, а й необхідне устаткування для оборонного виробництва.

По-друге, відповідну поміч, і це слід зрозуміти, зможе отримувати не лише Україна, а й інші держави Східної Європи, яким потенційно загрожує російська агресія. Наразі це вже відбувається: окремі країни надають нам радянську зброю, а самі отримують сучасні американські аналоги.

По-третє, оренда або кредит носять довготерміновий характер, більше п’яти років, які зазвичай передбачають експортні процедури США.

Фото: atlanticcouncil.org

По-четверте, передбачається, що уряд Сполучних Штатів може не повертати надане озброєння у будь-який зручний для себе час.

Вп’яте, Україна не повинна буде оплачувати усі додаткові витрати, що були понесені під час експлуатації озброєння чи оборонних засобів.

Шосте. Кінцеве рішення щодо передачі Україні зброї ухвалюватиме виключно президент Байден, більше не буде жодних бюрократичних процедур. Сам Київ надсилатиме відповідні пропозиції.

До слова, це не означає, що Вашингтон надішле потрібні нам літаки, бо завше є виключення чи обмеження. Так само і під час Другої світової США відмовилися надавати СРСР новітні бомбардувальники та не збиралися розкривати секрети ядерної зброї. Бо вже тоді було розуміння неминучості конфлікту.

Сьоме, найважливіше – у преамбулі до законопроєкту вказано, що вищевказані процедури діятимуть не просто до завершення війни з Росією, а допоки не припиниться воєнний конфлікт, що розпочався з анексії Росією Криму та Донбасу. Можна припустити, що йдеться про повне звільнення усієї території нашої держави.

Наразі дуже важливо зрозуміти не лише символічність такого кроку, а й його суть: Сполучені Штати ухвалювали закон про «ленд-ліз» у 1941-1942 роках, бо вважали, що це є захистом їх національної безпеки. Наразі схожий процес щодо України також засвідчує, що Конгрес США та, вірогідно, адміністрація Байдена сприймає нинішній напад Росії на нашу державу не просто як акт агресії, а й як загрозу своїй оборонній системі.