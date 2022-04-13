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Нідерланди затримали 20 російських яхт

Більшість із них поміщені під "посилений нагляд".

Нідерланди затримали 20 російських яхт
Яхта Путіна (ілюстративне фото)
Фото: bild.de

У Нідерландах затримали 20 яхт, що належать російським власникам.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву нідерландського уряду.

Зазначають, що це загальна кількість арештованих яхт. При цьому, 14 суден перебувають у будівництві, два - на складі та чотири - на технічному обслуговуванні.

Більшість із них після накладення санкції проти РФ поміщені під "посилений нагляд". Це означає, що поки влада перевіряє право власності на ці яхти, їх заборонено продавати та вивозити за межи країни.

Наразі відомо, що дві яхти були виявлені пов’язаними з "особою з санкційного списку ЄС".

Раніше Європейське поліцейське агентство оголосило про початок операції "Оскар" з виявлення активів російських фізичних і юридичних осіб, які підпадають під санкції через війну в Україні.

Нагадаємо, наближений до Путіна російський олігарх Олексій Мордашов сховав свою 142-метрову яхту на Сейшелах. Ще одну його яхту - 63-метрову "Lady M" - арештувала влада Італії в рамках санкцій ЄС, під які Мордашов потрапив через військову агресію Росії в Україні.

Також у рамках санкцій раніше Франція також взяла під контроль яхту виконавчого директора Роснафти Ігоря Сєчіна. А німецька влада арештувала яхту російського олігарха Алішера Усманова.

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