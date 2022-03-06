Найбагатший російський олігарх Олексій Мордашов, наближений до президента РФ Володимира Путіна, сховав свою 142-метрову яхту Nord біля Сейшельських островів.

Про це повідомляє "Українська правда".

Яхта Nord - одна з найбільших яхт у світі. Її побудували минулоріч, і це друга яхта Мордашова.

Фото: metallurgprom.org Яхта Nord

Першу - 63-метрову "Lady M" - позавчора арештувала влада Італії в рамках санкцій ЄС, під які Мордашов потрапив через військову агресію Росії в Україні.

Літак Мордашова Bombardier Global 6000 23 лютого, в переддень російського наступу на Україну, вилетів із Сейшелів до Москви. І вже наступного дня знову повернувся на Сейшели. А через тиждень, 5 березня, борт повернувся до Москви, де перебуває і зараз.

Фото: yachtoteka.ru Яхта Lady M

Тоді як яхта Мордашова залишається біля Сейшельських островів.

Олігарх Олексій Мордашов і його родина торік посіли перше місце в російському списку "Форбс" зі статками $29,1 млрд. Російські ЗМІ повідомляли, що перед тим, як Мордашов потрапив під санкції ЄС, він устиг переписати на дружину свою частку в золотодобувній компанії Nordgold вартістю близько $1,1 млрд.

Олігарх також заявив що не має ніякого стосунку "до виникнення геополітичної напруги", а військову агресію Росії назвав "трагедією двох братніх народів".

Нагадаємо, у рамках санкцій проти РФ за військове вторгнення в Україну Франція також взяла під контроль яхту виконавчого директора "Роснафти" Ігоря Сєчіна. А німецька влада арештувала яхту російського олігарха Алішера Усманова.

Раніше іспанські ЗМІ також повідомили, що український моряк Тарас Остапчук потопив розкішну яхту російського олігарха, віцепрезидента концерну з виробництва зброї "Ростех" Олександра Міхеєва, щоб помститися за бомбардування будинку в Києві. Яхту вартістю 7 млн євро Остапчук обслуговував кілька років. Українця затримали, але потім суд відпустив його.