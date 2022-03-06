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22 тисячі добровольців з 52 країн їдуть захищати Україну від російської агресії, – Кулеба

Мобілізація вільних людей світу просто вражає.

22 тисячі добровольців з 52 країн їдуть захищати Україну від російської агресії, – Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

В Україну прямують близько 22 тисячі добровольців з 52 країн світу. Вони хочуть воювати в Міжнародному добровольчому легіоні. 

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє Liga.net.

«Це їхнє бажання, яке вони виявили. Україна їх не наймала і не стимулювала. Це їхня добровільна готовність воювати на стороні добра. Скільки всього їх – не маю права повідомляти. Але загальна кількість заявок – уже майже 22 000», – наголосив Дмитро Кулеба.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що запитів від іноземних добровольців, зокрема досвідчених ветеранів, багато, вони опрацьовуються, а мобілізація вільних людей світу «просто вражає».

У свою чергу The New York Times повідомляє, що американські ветерани масово готуються вступати до Міжнародного добровольчого легіону. 

Нагадаємо, 27 лютого президент Зеленський закликав вступати до легіону всіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі, приєднатися до Міжнародного легіону територіальної оборони України. 28 лютого легіон добровольців було сформовано

Того ж дня президент України підписав указ №82/2022 про запровадження безвізового режиму для іноземців, які допомагатимуть захищати Україну від російської агресії. 

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